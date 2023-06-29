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    • 30.06.2023 00:47
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    Başkan Erdoğan'dan eşi vefat eden Ayşe Akbulut'a taziye telefonu

    AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Vezirköprü ilçesinde vefat eden mahalle başkanlarının eşini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü. Başkan Erdoğan, Akbulut'a başsağlığı diledi ve bayramını kutladı.

    AA
    Başkan Erdoğan’dan taziye telefonu

    AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Vezirköprü ilçesinde vefat eden mahalle başkanlarının eşini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü.

    İlçede Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına katılan Yılmaz, bir süre önce vefat eden ve kuruluşundan bu yana AK Parti Yeniçelik Mahallesi başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Akbulut'un (71) eşi Ayşe Akbulut'a da taziye ziyaretinde bulundu.

    Ziyarette Yılmaz, cep telefonu ile Başkan Erdoğan'ı arayarak Akbulut ile görüştürdü.

    Başkan Erdoğan, Akbulut'a başsağlığı diledi ve bayramını kutladı.

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