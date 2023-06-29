CHP'nin 'terör' aşkı bitmiyor! Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan Hacer Foggo MLKP'li Hasan Ocak'ı andı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 'terör' aşkı bitmek bilmiyor... 14 ve 28 Mayıs'ta Kandil'deki dağ kadrosunun Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı destek açıklamalarının etkisi sürerken yeni bir skandal daha patlak verdi.
MLKP'Lİ TERÖRİST HASAN OCAK'I ANDI
Başrolde bir dönem CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo var idi... Foggo, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden MLKP'li terörist Hasan Ocak'ı andı.
Ocak'ın ablası Maside Ocak'ın paylaşımını alıntılayan CHP'li Foggo, Hasan Ocak'ın babasına ithafen "Hatırlıyorum o günleri, Galatasaray da yaz, kış elinde karanfille, öyle bir Baba ki meydanı bağrına basmış" ifadelerini kullandı.
CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN 'KOMUTAN' GÜZELLEMESİ
Tam da bu noktada CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na dikkat çekmekte fayda var...
Bilindiği üzere Kaftancıoğlu, MLKP'li terörist Hasan Ocak'ı "Komutan" olarak yüceltmişti. 'Kanas' lakaplı Kaftancıoğlu, "Hasan Ocak yaşıyor. Komutana bin selam!" ifadelerini kullanmıştı.