CHP'nin 'terör' aşkı bitmiyor! Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan Hacer Foggo MLKP'li Hasan Ocak'ı andı





MLKP'Lİ TERÖRİST HASAN OCAK'I ANDI

Başrolde bir dönem CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo var idi... Foggo, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden MLKP'li terörist Hasan Ocak'ı andı.



Ocak'ın ablası Maside Ocak'ın paylaşımını alıntılayan CHP'li Foggo, Hasan Ocak'ın babasına ithafen "Hatırlıyorum o günleri, Galatasaray da yaz, kış elinde karanfille, öyle bir Baba ki meydanı bağrına basmış" ifadelerini kullandı.