Seçim hezimeti sonrası değişim sesleri giderek yükseliyor! Bülent Tezcan'dan sonra şimdi de Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'e benzeten Çetin Çapan!

14 ve 28 Mayıs'ta 7'li koalisyonun aldığı ağır hezimetin ardından CHP'de değişim rüzgarı esmeye devam ediyor. Parti içi muhalefet değişim isterken, bir kesim CHP'li ise koltuğa yapışıp kalan Kılıçdaroğlu'nu cansiperane savunuyor.
TEZCAN'IN 'DEĞİŞİM' ÇIKIŞINA SERT TEPKİ!
Cumhuriyet'te yer alan habere göre; CHP'li Çetin Çapan, CHP'de 12 yıl kesintisiz vekil, 11 yıl genel başkan yardımcılığı yapan ve son açıklamasında 'değişim' çağrısında bulunan Bülent Tezcan'ın görevden alınmasının ardından ortaya çıkan "değişim" çıkışına tepki gösterdi.
"PARTİYİ BU DURUMA SOKANLAR ÇÖZÜM OLAMAZ"
Yıllardır CHP'de görev yapan Bülent Tezcan görevden alındıktan sonra 'değişim' çağrısı yaptı. Tezcan'a tepki gösteren CHP'li Çetin Çapan, "partiyi bugünkü duruma getiren sorunların kaynağı olanların, aynı zamanda bu sorunların çözümü olamayacaklarını" vurguladı. Partinin gerçek anlamda ilerleyebilmesi için sorunların kökenine inilmesi gerektiğini belirten Çapan, bu sorunların ancak ve ancak gerçek bir değişimle çözülebileceğini dile getirdi.
CHP'DE BAZI KİŞİLERDEN 'DEĞİŞİM' HAREKETLİLİĞİ
Çapan, parti içindeki bazı kişilerin Genel Merkez'de bulunarak partinin geleceğiyle ilgili kararlar almaya çalıştığını ifade etti. Onlara "derdi parti olanlar" diyen Çapan, bu kişilerin parti içindeki sorunları çözmek için yeterli iradeye ve çözüm odaklılıkla hareket etme yeteneğine sahip olmadıklarının altını çizdi.
"SİYASİ AHLAKSIZLIĞIN KİTABINI YAZDILAR"
Çapan, "belediye başkanlığı satmak" amacı güden kişilerin ise "siyasi ahlaksızlığın kitabını yazdıklarını" savundu. Partinin temel değerlerinden uzaklaşan kişilerin, siyasi menfaatleri için partiyi feda etmeye hazır olduklarını söyleyen Çapan, bu tür ahlaki erozyonun parti içinde ciddi bir sorun olduğunu belirtti.
"KENE GİBİ YAPIŞAN PARAZİTLER AYIKLANACAK"
Çapan, parti içindeki sorunların çözümünde daha ileri adımlar atılması gerektiğini ifade ederek, yeniden güçlü ve etkili bir siyasi aktör olabilmesi için gerçek bir değişimin şart olduğunu vurguladı.