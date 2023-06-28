Seçim hezimeti sonrası değişim sesleri giderek yükseliyor! Bülent Tezcan'dan sonra şimdi de Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'e benzeten Çetin Çapan!

CHP'DE BAZI KİŞİLERDEN 'DEĞİŞİM' HAREKETLİLİĞİ

Çapan, parti içindeki bazı kişilerin Genel Merkez'de bulunarak partinin geleceğiyle ilgili kararlar almaya çalıştığını ifade etti. Onlara "derdi parti olanlar" diyen Çapan, bu kişilerin parti içindeki sorunları çözmek için yeterli iradeye ve çözüm odaklılıkla hareket etme yeteneğine sahip olmadıklarının altını çizdi.

"SİYASİ AHLAKSIZLIĞIN KİTABINI YAZDILAR"

Çapan, "belediye başkanlığı satmak" amacı güden kişilerin ise "siyasi ahlaksızlığın kitabını yazdıklarını" savundu. Partinin temel değerlerinden uzaklaşan kişilerin, siyasi menfaatleri için partiyi feda etmeye hazır olduklarını söyleyen Çapan, bu tür ahlaki erozyonun parti içinde ciddi bir sorun olduğunu belirtti.

"KENE GİBİ YAPIŞAN PARAZİTLER AYIKLANACAK"

Çapan, parti içindeki sorunların çözümünde daha ileri adımlar atılması gerektiğini ifade ederek, yeniden güçlü ve etkili bir siyasi aktör olabilmesi için gerçek bir değişimin şart olduğunu vurguladı.