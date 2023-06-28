Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.06.2023 10:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.06.2023 11:35
    ABONE OL

    Seçim hezimeti sonrası değişim sesleri giderek yükseliyor! Bülent Tezcan'dan sonra şimdi de Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'e benzeten Çetin Çapan!

    14 ve 28 Mayıs seçim hezimetinin ardından değişim seslerinin yükseldiği CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu giderek yalnızlaşıyor. Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden Bülent Tezcan, geçtiğimiz günlerde değişim kervanına katılanlar arasında yer almıştı. Şimdi de seçim öncesi Kılıçdaroğlu’nu Atatürk’e benzeten Çetin Çapan’dan sert sözler geldi. Çapan, “Değişim siyaset simsarlarını, partinin gövdesine adeta kene gibi yapışan parazitleri ayıklamakla başlayacak” dedi.

    KK’yı Atatürk’e benzetmişti! O da değişim dedi

    14 ve 28 Mayıs'ta 7'li koalisyonun aldığı ağır hezimetin ardından CHP'de değişim rüzgarı esmeye devam ediyor. Parti içi muhalefet değişim isterken, bir kesim CHP'li ise koltuğa yapışıp kalan Kılıçdaroğlu'nu cansiperane savunuyor.

    TEZCAN'IN 'DEĞİŞİM' ÇIKIŞINA SERT TEPKİ!
    Cumhuriyet'te yer alan habere göre; CHP'li Çetin Çapan, CHP'de 12 yıl kesintisiz vekil, 11 yıl genel başkan yardımcılığı yapan ve son açıklamasında 'değişim' çağrısında bulunan Bülent Tezcan'ın görevden alınmasının ardından ortaya çıkan "değişim" çıkışına tepki gösterdi.

    "PARTİYİ BU DURUMA SOKANLAR ÇÖZÜM OLAMAZ"
    Yıllardır CHP'de görev yapan Bülent Tezcan görevden alındıktan sonra 'değişim' çağrısı yaptı. Tezcan'a tepki gösteren CHP'li Çetin Çapan, "partiyi bugünkü duruma getiren sorunların kaynağı olanların, aynı zamanda bu sorunların çözümü olamayacaklarını" vurguladı. Partinin gerçek anlamda ilerleyebilmesi için sorunların kökenine inilmesi gerektiğini belirten Çapan, bu sorunların ancak ve ancak gerçek bir değişimle çözülebileceğini dile getirdi.

    CHP'DE BAZI KİŞİLERDEN 'DEĞİŞİM' HAREKETLİLİĞİ
    Çapan, parti içindeki bazı kişilerin Genel Merkez'de bulunarak partinin geleceğiyle ilgili kararlar almaya çalıştığını ifade etti. Onlara "derdi parti olanlar" diyen Çapan, bu kişilerin parti içindeki sorunları çözmek için yeterli iradeye ve çözüm odaklılıkla hareket etme yeteneğine sahip olmadıklarının altını çizdi.

    "SİYASİ AHLAKSIZLIĞIN KİTABINI YAZDILAR"
    Çapan, "belediye başkanlığı satmak" amacı güden kişilerin ise "siyasi ahlaksızlığın kitabını yazdıklarını" savundu. Partinin temel değerlerinden uzaklaşan kişilerin, siyasi menfaatleri için partiyi feda etmeye hazır olduklarını söyleyen Çapan, bu tür ahlaki erozyonun parti içinde ciddi bir sorun olduğunu belirtti.

    "KENE GİBİ YAPIŞAN PARAZİTLER AYIKLANACAK"
    Çapan, parti içindeki sorunların çözümünde daha ileri adımlar atılması gerektiğini ifade ederek, yeniden güçlü ve etkili bir siyasi aktör olabilmesi için gerçek bir değişimin şart olduğunu vurguladı.

        Çapan, Kılıçdaroğlu'nun Mart 2022'de Tezcan'ı Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atadığında ise 'değişim'den hiç söz etmediğine dikkat çekerek "Değişim siyaset simsarlarını, partinin gövdesine adeta kene gibi yapışan parazitleri ayıklamakla başlayacak" dedi.

        SEÇİMDEN ÖNCE KILIÇDAROĞLU'NA ÖVGÜLER DÜZMÜŞTÜ
        Seçimden 6 gün önce CHP'li Çetin Çapan, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde partililerle kahvaltıda bir araya geldi. Çapan, "Hukuk adalet ve demokrasi için bir ömür adamış bir liderle yola çıktık. Seçimi kazacağız, ülke refaha, demokrasiye, özgürlüğe kavuşacak. Hiç kimsenin ağa baba aramasına ihtiyaç yok. Bay Kemal var! Gençlerin demokrat dedesi, bizlerin de demokrat ağabeyi var" demişti.

        ATATÜRK İLE KIYASLAMIŞTI
        Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilk dillendiren kişi olduğunu belirten ve M. Kemal Atatürk ile kıyaslayan Çapan, şunları söylemişti:

        "Şimdi demokrasi mücadelesi veriyoruz. Ben Sayın Genel Başkan'ın adaylığını ilk dillendiren, aynı zamanda ısrar edenlerden birisiyim. Sebebi şuydu: Bir Mustafa Kemal geldi, yurdu istila altındayken kurtardı. Bir elinde yurdunu kurtarmak için kullandığı silah varken, diğer eliyle dünyaya barış çubuğu uzattı. Ne demişti: 'Yurtta sulh cihanda sulh'… Diğer dış güçlerin askerlerini yurdumuzdan kovarken sonsuz düşmanlığı değil yurdu kurtarıp aynı zamanda barışı inşa etti. 2. yüzyıla giriyoruz, 2. yüzyılda yeni bir Kemal var, Kemal Kılıçdaroğlu… Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'ye barışı nasıl getireceğinin ispatını yaparcasına adeta kutsanmış bir görev üstlendi.

        DEĞİŞİM KERVANINA BÜLENT TEZCAN DA KATILDI
        CHP'de kazan kaynadı! Kılıçdaroğlu'nun koltuğa yapışması, partide isyan başlattı. Koroya Tezcan da katıldı. "Değişim liderden başlar" diyen Aydın vekili, Kemal Bey'i istifaya çağırdı. Ayrıca halka hitap edemediğini hatırlattı! "Söylem kadar söyleyen de önemlidir" vurgusu yaptı. Anketlerin kendilerini yanılttığını anlattı. Günah çıkardı: Ben dahil hepimiz bırakmalıyız.



        KURMAY BOMBASI
        CHP'de 'değişim' tartışmalarına eski MYK üyesi ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da katıldı. Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık genel başkanlığı döneminde parti sözcülüğü, genel başkan yardımcılığı gibi önemli görevler üstlenen Parti Meclisi üyesi Tezcan, "Bu seçimi kaybettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi, her şey normalmiş gibi devam etmek mümkün değil.

        Değişimin önce bir motoru, heyecanı olması lazım. Bu moral bozukluğunu ortadan kaldıracak bir çıkışa ihtiyaç var. Onun için değişim önce liderlik değişimiyle başlar. 13 yıl genel başkanlık yaptıktan sonra, bir kere değişim öncelikle genel başkanla olmalı. Genel başkanla birlikte liderlik kadrosunun değişmesi lazım. Ben de dahil. Hiç kimse bu süreç içerisindeki sorumluluğunu kenara bırakıp, 'Şu değişsin ama ben kalayım' deme hakkına sahip değil" ifadesini kullandı.

        YÜZDE 8 OY CHP DIŞINDAN
        Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, ittifaktaki kendileri de dahil diğer partilerin oy oranı açıkladı: CHP'nin aldığı yüzde 25 oyun içinde en az 7 veya 8'i CHP dışından gelen oydur. Çünkü bundan önceki seçimde CHP yüzde 25'i tutturamadı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Depreme dirençli Bursa
        Haberler Güncel Seçim hezimeti sonrası değişim sesleri giderek yükseliyor! Bülent Tezcan'dan sonra şimdi de Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'e benzeten Çetin Çapan!
            loading
            SON DAKİKA