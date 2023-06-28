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    • 28.06.2023 12:19
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

    Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan mesaj yayınlayan Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gönüller yapmayı sürdürmeyi temenni ediyor, her hanenin bayram neşesiyle dolmasını can-ı gönülden diliyorum." dedi.

    Emine Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan kutlama mesajı yayınladı.

    Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "El ele aştığımız zor günlerin tesellisi, sevgide birleşen yürekler oldu. Bir ve beraber olmanın şifasını idrak etmemize vesile olan bayram günlerinde, gönüller yapmayı sürdürmeyi temenni ediyor, her hanenin bayram neşesiyle dolmasını can-ı gönülden diliyorum. Milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, depremde yitirdiğimiz kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır niyaz ediyorum."

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
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