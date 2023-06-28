Son dakika: Liderlerin bayram programı belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programı belli oldu.
Erdoğan, Kurban Bayramını ailesi ile birlikte Ankara dışında geçirecek.
KILIÇDAROĞLU AİLESİ İLE ANKARA DIŞINDA OLACAK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara dışında olacak. Bayramı ailesi ile birlikte geçirecek.
BAHÇELİ VE AKŞENER BAYRAMDA ANKARA'DA OLACAK
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geleneği bozmayacak. Bayramı Ankara'da karşılayacak.
MHP Lideri Bahçeli, bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edecek. MHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşacak.
MERAL AKŞENER ANKARA'DA AİLESİ İLE BİRLİKTE OLACAK
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramda Ankara'da ailesi ile olacak.