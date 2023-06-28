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    • 28.06.2023 10:22
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    Son dakika: Liderlerin bayram programı belli oldu

    Liderlerin Kurban Bayramı programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramı ailesi ile birlikte geçirecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ankara dışında olacak. MHP Lideri Bahçeli ise Ankara'da olacak.

    Liderlerin bayram programı belli oldu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programı belli oldu.

    Erdoğan, Kurban Bayramını ailesi ile birlikte Ankara dışında geçirecek.

    KILIÇDAROĞLU AİLESİ İLE ANKARA DIŞINDA OLACAK

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara dışında olacak. Bayramı ailesi ile birlikte geçirecek.

    BAHÇELİ VE AKŞENER BAYRAMDA ANKARA'DA OLACAK

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geleneği bozmayacak. Bayramı Ankara'da karşılayacak.

    MHP Lideri Bahçeli, bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edecek. MHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşacak.

    MERAL AKŞENER ANKARA'DA AİLESİ İLE BİRLİKTE OLACAK

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramda Ankara'da ailesi ile olacak.

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