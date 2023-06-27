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    • 27.06.2023 06:56
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    • 27.06.2023 06:56
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    Milli Muharip Uçak KAAN’ın dünya harp tarihine adını yazdıracak özellik! ANKA-3 SİHA ve SÜPER ŞİMŞEK ile...

    Milli Muharip Uçak KAAN’ın dünya harp tarihine adını yazdıracak özelliği herkesi hayran bıraktı. KAAN, ANKA-3 SİHA ve yüksek hızlı hedef uçak SÜPER ŞİMŞEK’e komut verebiliyor. Mükemmel üçlü operasyonlarda kol uçuşuyla görev yapacak.

    Operasyon şefi KAAN
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli teknoloji hamleleriyle savunma sanayiinde dünya markası haline gelen Türkiye, parmak ısırtan teknolojisiyle Milli Muharip Uçak KAAN'ı geçtiğimiz ay hangardan çıkardı. 5. nesil teknolojiye sahip KAAN, kardeşleri TUSAŞ yapımı ANKA-3 SİHA ve yüksek hızlı hedef uçağı SÜPER ŞİMŞEK ile savaş doktrinini de değiştirecek.



    MÜKEMMEL ÜÇLÜ: KAAN pilotunun takacağı süper teknolojik özel bir kaskla havada Milli Muharip Uçak SİHA'larla konuşacak. Kol uçuşu gerçekleştirecek "mükemmel üçlü" düşmanın hava savunma sisteminin kafasını karıştıracak. KAAN minimum risk altında ana hedefleri yerle bir ederken, operasyonlarda maliyeti çok daha az olan SİHA'lar ve SÜPER ŞIMŞEK ileri sürülecek.


    Milli Muharip Uçak KAAN

    KAAN MİNİMUM RİSKLE İMHA EDECEK: İlk etapta SİHA'lar hedeflere KAAN tarafından yönlendirilecek. ANKA-3'ün görünmezlik kabiliyetinden istifade edilecek ve fırlatılacak SÜPER ŞIMŞEK hedefe yönelecek. O anda yaydığı frekansla savaş uçağı gibi algılanacak. Bu sırada KAAN da asıl hedefleri minimum risk ile imha edecek. Böylece KAAN ve üstün teknoloji kullanan pilotlar güvenle üslerine dönecek. KAAN'ın hava-havanın yanı sıra hava-yer muharebelerinde de aktif olarak kullanılması planlanıyor. KAAN, yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi, süper seyir kabiliyeti, uzun harekât yarıçapı, radarda düşük görünürlük, sensör füzyonu, gelişmiş veri bağı ve yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti ile göz dolduruyor.


        ANKA- SİHA

        RADAR İZİ YOK DENECEK KADAR AZ: Sabah'ta yer alan habere göre, 40 bin fitte görev yapabilen delta kanatlı ANKA-3, radar izi ve görünürlüğünün çok az olması nedeniyle dünyadaki muadillerinden ayrılıyor. SÜPER ŞİMŞEK'in ise elektronik harp, elektronik destek ve elektronik taarruzu da içeren 11 farklı görev icra etmesi planlanıyor.


        SÜPER ŞİMŞEK

        SAVUNMA SİSTEMLERİNİ ŞAŞIRTACAK
        KAAN, SÜPER ŞİMŞEK ve ANKA-3 SİHA birlikte yola çıkacak.
        KAAN pilotu özel bir kaskla SİHA'lara havada komut verecek.
        SİHA'lar önden hedefe gidip görüntü alacak ve belirlenen ön mevzileri vuracak.
        ANKA'dan fırlatılabilen SÜPER ŞİMŞEK ise düşman geri hattını imha edecek.
        Savunma sistemlerinin kafası karışacak.
        Hava savunma sistemleri SİHA'lara odaklanırken KAAN en az riskle ana hedefleri imha edecek.

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        Haberler Güncel Milli Muharip Uçak KAAN’ın dünya harp tarihine adını yazdıracak özellik! ANKA-3 SİHA ve SÜPER ŞİMŞEK ile...
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