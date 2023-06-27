Milli Muharip Uçak KAAN’ın dünya harp tarihine adını yazdıracak özellik! ANKA-3 SİHA ve SÜPER ŞİMŞEK ile...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli teknoloji hamleleriyle savunma sanayiinde dünya markası haline gelen Türkiye, parmak ısırtan teknolojisiyle Milli Muharip Uçak KAAN'ı geçtiğimiz ay hangardan çıkardı. 5. nesil teknolojiye sahip KAAN, kardeşleri TUSAŞ yapımı ANKA-3 SİHA ve yüksek hızlı hedef uçağı SÜPER ŞİMŞEK ile savaş doktrinini de değiştirecek.
MÜKEMMEL ÜÇLÜ: KAAN pilotunun takacağı süper teknolojik özel bir kaskla havada Milli Muharip Uçak SİHA'larla konuşacak. Kol uçuşu gerçekleştirecek "mükemmel üçlü" düşmanın hava savunma sisteminin kafasını karıştıracak. KAAN minimum risk altında ana hedefleri yerle bir ederken, operasyonlarda maliyeti çok daha az olan SİHA'lar ve SÜPER ŞIMŞEK ileri sürülecek.
Milli Muharip Uçak KAAN
KAAN MİNİMUM RİSKLE İMHA EDECEK: İlk etapta SİHA'lar hedeflere KAAN tarafından yönlendirilecek. ANKA-3'ün görünmezlik kabiliyetinden istifade edilecek ve fırlatılacak SÜPER ŞIMŞEK hedefe yönelecek. O anda yaydığı frekansla savaş uçağı gibi algılanacak. Bu sırada KAAN da asıl hedefleri minimum risk ile imha edecek. Böylece KAAN ve üstün teknoloji kullanan pilotlar güvenle üslerine dönecek. KAAN'ın hava-havanın yanı sıra hava-yer muharebelerinde de aktif olarak kullanılması planlanıyor. KAAN, yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi, süper seyir kabiliyeti, uzun harekât yarıçapı, radarda düşük görünürlük, sensör füzyonu, gelişmiş veri bağı ve yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti ile göz dolduruyor.