Milli Muharip Uçak KAAN’ın dünya harp tarihine adını yazdıracak özellik! ANKA-3 SİHA ve SÜPER ŞİMŞEK ile...



Milli Muharip Uçak KAAN



KAAN MİNİMUM RİSKLE İMHA EDECEK: İlk etapta SİHA'lar hedeflere KAAN tarafından yönlendirilecek. ANKA-3'ün görünmezlik kabiliyetinden istifade edilecek ve fırlatılacak SÜPER ŞIMŞEK hedefe yönelecek. O anda yaydığı frekansla savaş uçağı gibi algılanacak. Bu sırada KAAN da asıl hedefleri minimum risk ile imha edecek. Böylece KAAN ve üstün teknoloji kullanan pilotlar güvenle üslerine dönecek. KAAN'ın hava-havanın yanı sıra hava-yer muharebelerinde de aktif olarak kullanılması planlanıyor. KAAN, yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi, süper seyir kabiliyeti, uzun harekât yarıçapı, radarda düşük görünürlük, sensör füzyonu, gelişmiş veri bağı ve yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti ile göz dolduruyor.