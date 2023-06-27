Sosyal devlet sosyal hizmet: Eşi benzeri olmayan Darülaceze şehri! Büyük ödülle taçlandırıldı

Başkan Erdoğan'ın geçen yıl mayıs ayında temelini attığı Darülaceze'nin yeni merkezi 'Sosyal Hizmet Şehri' yaklaşan açılışı için gün sayıyor.
DÜNYA ÇAPINDA VERİLEN ÖDÜL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Danışmanı ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, daha kapılarını açmadan Avrupa'nın en prestijli mimari ödüllerinden birini kazanan İstanbul Arnavutköy'deki sosyal hizmet şehrini detaylarıyla paylaştı.
Cebeci'nin açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
"Bayramın birinci günü Londra'da olacağım. Yeni hizmet şehrimiz ödüle layık görüldü. O ödülü alacağım. Büyük bir jürinin dünya çapında verdiği bir ödül. International Property Awards (Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri), Avrupa Gayrimenkul Ödülleri bölgesel yarışmasında ülkemiz adına En İyi Kamu Hizmeti Mimarisi kategorisinde ödülünü aldı.
DÜNYA MEDYASI DAVET EDİLECEK
Bu proje Cumhurbaşkanımızın bizzat hamisi olduğu, güçlü kurumlara destek vermelerini tavsiye ettiği bir yer. Yeni sosyal hizmet şehrimizin inşası için 36 ay olarak ihalesi yapılmıştı. Fakat Cumhurbaşkanımız '12 ayda bitireceksiniz' dedi. Biraz zorlasak da seçimden önce açabilirdik. Lakin 'Hayır işi seçime malzeme edildi' demesinler diye Cumhurbaşkanımız seçimin sonuna bıraktırmıştı. Hiçbir eksiği kalmadan, dünya medyasını davet ederek açılışını yapacağız."