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    • Haberler
    • 27.06.2023 07:22
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    • 27.06.2023 07:22
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    Sosyal devlet sosyal hizmet: Eşi benzeri olmayan Darülaceze şehri! Büyük ödülle taçlandırıldı

    Darülaceze sakinleri için 'Sosyal Hzimet Şehri' olarak inşa edilen dev projede açılışa sayılı günler kaldı. Kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşların ağırlanacağı örnek proje, küresel düzeyde ilgi odağı oldu. Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, projenin Avrupa'da en iyi kamu hizmeti ödülüne layık görüldüğünü açıkladı. Cebeci, ödülü bayramın birinci günü Londra'da kabul edecek. Dev proje, hizmet kapasitesi ve sosyal yaşam alanlarıyla eşi benzeri olmayan bir hizmet olarak hayata geçirilecek.

    takvim.com.tr
    Eşi benzeri olmayan Darülaceze şehri!

    Başkan Erdoğan'ın geçen yıl mayıs ayında temelini attığı Darülaceze'nin yeni merkezi 'Sosyal Hizmet Şehri' yaklaşan açılışı için gün sayıyor.

    DÜNYA ÇAPINDA VERİLEN ÖDÜL
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Danışmanı ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, daha kapılarını açmadan Avrupa'nın en prestijli mimari ödüllerinden birini kazanan İstanbul Arnavutköy'deki sosyal hizmet şehrini detaylarıyla paylaştı.

    Cebeci'nin açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
    "Bayramın birinci günü Londra'da olacağım. Yeni hizmet şehrimiz ödüle layık görüldü. O ödülü alacağım. Büyük bir jürinin dünya çapında verdiği bir ödül. International Property Awards (Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri), Avrupa Gayrimenkul Ödülleri bölgesel yarışmasında ülkemiz adına En İyi Kamu Hizmeti Mimarisi kategorisinde ödülünü aldı.

    DÜNYA MEDYASI DAVET EDİLECEK
    Bu proje Cumhurbaşkanımızın bizzat hamisi olduğu, güçlü kurumlara destek vermelerini tavsiye ettiği bir yer. Yeni sosyal hizmet şehrimizin inşası için 36 ay olarak ihalesi yapılmıştı. Fakat Cumhurbaşkanımız '12 ayda bitireceksiniz' dedi. Biraz zorlasak da seçimden önce açabilirdik. Lakin 'Hayır işi seçime malzeme edildi' demesinler diye Cumhurbaşkanımız seçimin sonuna bıraktırmıştı. Hiçbir eksiği kalmadan, dünya medyasını davet ederek açılışını yapacağız."

        BU PROJENİN EŞİ BENZERİ YOK
        Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nde; 180 kapasiteli bağışçı birimi, 320 kişilik sağlıklı kadın ve erkek birimi, 274 kişilik yatağa bağımlı kadın ve erkek birimi, 154 kapasiteli Alzheimer ve demans birimi, 50 kişilik çocuk yuvası, poliklinik, rehabilitasyon ve sosyal merkez, iş atölyeleri ve kurban kesim alanı, idari binalar, 500 kişilik konferans merkezi bulunuyor.

        Temel atma töreninde dini azınlık temsilcilerinin de bulunduğu Sosyal Hizmet Şehri'nde 500 kişilik cami, 30 kişilik kilise ve 30 kişi kapasiteli havra da yer alıyor.

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        Haberler Haberler Sosyal devlet sosyal hizmet: Eşi benzeri olmayan Darülaceze şehri! Büyük ödülle taçlandırıldı
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