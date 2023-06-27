Cumhuriyet gazetesi yeni algı operasyonlarında! Tıp fakültesi öğrencilerinin camideki etkinliği rahatsız etti

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni başarıyla tamamlayan öğrencilerin camide dua ederek mezuniyet sevincini yaşaması Cumhuriyet gazetesini rahatsız etti. Cumhuriyet gazetesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde "mezuniyet duası" etkinliği düzenleyen öğrencileri hedef gösterdi.
Bazı öğrencilerin doktor önlüğüyle katıldığı merasimde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeni tıpçılara "Tıp ve Sağlıkla İligli Fetvalar" ve İmam Nevevi'nin 3 ciltlik hadis kitabını hediye etmesinden Cumhuriyet gazetesi rahatsız oldu.
Mezun öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'de Şuara Suresi 80'inci ayette geçen "Şifa veren O'dur." lafzının yer aldığı dövizle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu fotoğraf da Cumhuriyet gazetesinin sayfalarında kullanıldı.
"Doktorlar için mezun duası", "Hipokrat yerine imam", "Dini yaşam dayatılıyor", "Devlet imkanları ile fanatizm" gibi başlıklarla okurlara sunulan haberde baştan sona İslamofobi örnekleri sergilendi.