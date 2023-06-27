Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.06.2023 16:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.06.2023 16:50
    ABONE OL

    Cumhuriyet gazetesi yeni algı operasyonlarında! Tıp fakültesi öğrencilerinin camideki etkinliği rahatsız etti

    Gündeme bomba gibi düşen çikolata kutularından çıkan paralar ile rezil olan fondaş Cumhuriyet gazetesi yeniden algı operasyonuna soyundu. Bu kez hedeflerindeki tıp fakültesi mezunları. Ankara’da tıp fakültesi mezunu öğrencilerin camide dualarla gerçekleştirdikleri etkinlik Cumhuriyet gazetesini rahatsız etti. Tıp mezunu öğrencilerini hedef gösteren Cumhuriyet gazetesi manşete taşıdığı karikatürde stetoskopun ucunda muska, başında takke, yüzünde sakal olan bir doktor figürüne yer verilerek bütün mütedeyyin hekimler aşağılanmaya çalışıldı.

    Cumhuriyet gazetesi yeni algı operasyonlarında!

    Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni başarıyla tamamlayan öğrencilerin camide dua ederek mezuniyet sevincini yaşaması Cumhuriyet gazetesini rahatsız etti. Cumhuriyet gazetesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde "mezuniyet duası" etkinliği düzenleyen öğrencileri hedef gösterdi.

    Bazı öğrencilerin doktor önlüğüyle katıldığı merasimde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeni tıpçılara "Tıp ve Sağlıkla İligli Fetvalar" ve İmam Nevevi'nin 3 ciltlik hadis kitabını hediye etmesinden Cumhuriyet gazetesi rahatsız oldu.

    Mezun öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'de Şuara Suresi 80'inci ayette geçen "Şifa veren O'dur." lafzının yer aldığı dövizle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu fotoğraf da Cumhuriyet gazetesinin sayfalarında kullanıldı.

    "Doktorlar için mezun duası", "Hipokrat yerine imam", "Dini yaşam dayatılıyor", "Devlet imkanları ile fanatizm" gibi başlıklarla okurlara sunulan haberde baştan sona İslamofobi örnekleri sergilendi.

        Cumhuriyet'in 1'inci sayfasından yayımladığı karikatürde ise stetoskopun ucunda muska, başında takke, yüzünde sakal olan bir doktor figürüne yer verilerek bütün mütedeyyin hekimler aşağılanmaya çalışıldı.

        CHP'NİN HELALLEŞMESİ BİTTİ

        Seçimden önce "helalleşme" söylemleriyle cami cami, türbe türbe gezen CHP'nin kurmayları da yeni mezun tıpçıların camide dua etmesinden hazımsızlık duydu.

        CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Bu tür tanımlar Müslüman olan-olmayan doktorlar ve daha da ileri giderek Müslüman olan-olmayan hastalar tanımlamalarını gündeme getirecektir. Öğrencilerin ilave başka etkinlikler yapması gayet normaldir. Ancak toplu ibadet ve devamındaki etkinlikleri Diyanet kurumu ile organize ederek sosyal medyadan paylaşmak, alternatif tören şeklinde sunmak, tıbbın müspet ilim tarafına ve milli-dini aidiyetlere karşı hekimliğin eşit mesafede duruşunu zedeleyen bir görüntüdür." dedi.

        ÇİKOLATA KUTUSUNDAN ÇIKAN PARALARLA GAZETECİLİK DEĞİL TETİKÇİLİK

        Seçimler biter bitmez İslam karşıtı haberlere kaldığı yerden devam eden Cumhuriyet gazetesi, perde arkasında ise paralı haber skandalıyla çalkalanıyor.

        Cumhuriyet gazetesinin, TBMM'de 2022 yılında bütün partilerin desteğiyle kabul edilen e-ticaret kanunu aleyhine yayın yapması için, piyasada tekelleşmiş bir firmadan gizlice para alıp haber yaptığı skandalı yargıya taşınmıştı.

            Çikolata kutusu içerisinde 500 bin TL aldıktan sonra kanun aleyhine yayınlar yaptığı belirtilen Cumhuriyet gazetesinin patronu Alev Coşkun, ilk olarak reddettiği olayı daha sonra gazetenin yazarı Ahmet Yavuz üzerinden itiraf etmişti. Coşkun, çikolata kutularında gelen paraları aldıklarını itiraf edip, "sonrasında geri iade ettiklerini" savunmuştu.

            TIP MEZUNLARINA 'DAYATMA' ÇELİŞKİSİ

            Hipokrat yemininde var olmayan, 2010'lu yıllarda metne eklenen "toplumsal cinsiyet" ifadesini bütün tıp fakültesi mezunlarına dayatan zihniyetin, tamamen sivil inisiyarifle camide mezuniyet duası edilmesinden rahatsızlık duyması tuhaf karşılandı.

            Hipokrat yeminine sonradan iliştirilen "toplumsal cinsiyet" sözcüğünü bütün öğrencilere okutulması için Türk Tabipler Birliği devreye girmişti. Birçok üniversitede rektörlük ve dekanlıklar bu dayatmaya karşı Hipokrat yeminin özgün metnini öğrencilere okutmuştu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki mezuniyet töreninde ise TTB tarafından organize edilen bazı öğrencilere LGBT'ye atfen "toplumsal cinsiyet" ifadesini de Hipokrat yemini sırasında dillendirmişti.

            Cumhuriyet, Sözcü, Birgün, Odatv gibi fondaş medya kuruluşları, tıp fakültesi mezunlarına homoseksüelliği meşrulaştırıcı ifadelerin dayatılmasını savunmuştu.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            İznik surlarında ’mezarlık’ gizemi
            Haberler Güncel Cumhuriyet gazetesi yeni algı operasyonlarında! Tıp fakültesi öğrencilerinin camideki etkinliği rahatsız etti
                loading
                SON DAKİKA