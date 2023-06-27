Cumhuriyet gazetesi yeni algı operasyonlarında! Tıp fakültesi öğrencilerinin camideki etkinliği rahatsız etti

CHP'NİN HELALLEŞMESİ BİTTİ

Seçimden önce "helalleşme" söylemleriyle cami cami, türbe türbe gezen CHP'nin kurmayları da yeni mezun tıpçıların camide dua etmesinden hazımsızlık duydu.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Bu tür tanımlar Müslüman olan-olmayan doktorlar ve daha da ileri giderek Müslüman olan-olmayan hastalar tanımlamalarını gündeme getirecektir. Öğrencilerin ilave başka etkinlikler yapması gayet normaldir. Ancak toplu ibadet ve devamındaki etkinlikleri Diyanet kurumu ile organize ederek sosyal medyadan paylaşmak, alternatif tören şeklinde sunmak, tıbbın müspet ilim tarafına ve milli-dini aidiyetlere karşı hekimliğin eşit mesafede duruşunu zedeleyen bir görüntüdür." dedi.