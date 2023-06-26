Hazine ve Maliye Bakanlığından Cumhuriyet'in 'Kalanları Satacaklar' haberine yalanlama!

Cumhuriyet Halk Partisi yandaşı Cumhuriyet Gazetesi yine asılsız bir habere imza attı.
Gazete'nin birinci sayfadan verdiği "Kalanları Satacaklar" başlıklı haber yalan çıktı.
Cumhuriyet'in yalan haberi
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI CUMHURİYET GAZETESİ'Nİ YALANLADI
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı kamu kurumlarının satışı için çalışma yapıldığına ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Bakanlıktan, bugün bir gazetede yer alan bazı kamu kurumlarının satışı için çalışma yapıldığı haberine ilişkin açıklamada bulunuldu.