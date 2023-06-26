Hazine ve Maliye Bakanlığından Cumhuriyet'in 'Kalanları Satacaklar' haberine yalanlama!

Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığına, tamamen gazetenin kendi yorumlarına dayalı ve bilinçli bir yalan haber olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu haberler, sadece güzide kurumlarımızı satış manipülasyonu ile yıpratma gayretidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

ÇİKOLATA KUTUSUNDA PARA ALIP HABER YAPTILAR

Cumhuriyet'in çikolata kutusu içinde para alarak haber yaptığı ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet Vakfı, eski yayın yönetmeni Arif Kızılyalın, mali müdür Osman Selçuk Özer ve reklam müdürü Esra Bozok hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.