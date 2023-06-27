İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Artık bozguncu kardeşlik düşmanı olan terörün etkisi sıfırlandı

Bakan Yerlikaya, ailelere kırmızı karanfil verip, bir süre sohbet etti. Burada konuşan Bakan Yerlikaya, 4 yıldır süren evlat nöbetinin büyük ses getirdiğini ifade ederek, "Hacire Akar annemiz, bundan tam 1394 gün önce oğluna kavuşabilmek amacıyla, burada, evlat nöbeti süreci başlatmıştı. 3 Eylül 2019'dan beri Hacire annemiz öyle bir öncülük yaptı ki; 43 vilayetten 360 annemiz, onun çağrısıyla, anne şefkati, sabrı, dayanma gücüyle buraya geldiler. Dile kolay, 4 yıldan beri anneler evlatlarını çağırma noktasında buradalar. Bu çağrıya 42 evlat cevap verdi, annelerine kavuştular. Değerli kardeşlerim, annelerin çağrısı sadece burada değil, bu bina önünde değil, tüm yurtta ve dünyada büyük bir ses getirdi. Adeta çığlık oldu. 'Evladımızı istiyoruz' sözü, kulaktan kulağa, gönülden gönüle çağladı" dedi.





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz, terör bitinceye kadar, mücadelemizi canla başla sürdüreceğiz. Çünkü 85 milyona, aziz milletimize, terörün bitirilmesi noktasında verilmiş sözümüz var. Biz, annelerin yüreği yanmasın diye, aziz milletimizden aldığımız güçle, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kahraman ordumuz, jandarmamız, polisimiz, sahil güvenliğimiz, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla beraber, göreceksiniz Allah'ın izniyle, terörün başını ezeceğiz" dedi.





"TERÖRÜN ETKİSİ SIFIRLANDI"

Terörün etkisinin sıfırlandığının altını çizen Yerlikaya, "Bugün Diyarbakır'a misafiriz. Göreve başladığımız ilk günden bu yana biz şehirlerimizi geziyoruz. İlk gittiğimiz Samsun'du. Sel sebebiyle gittik. Akabinde Hakkari'ye gittik. Deprem bölgelerindeki şehirlerimize gittik. Bugün de Sayın Valimizden ve kıymetli heyetinden deprem gününden bugüne kadar Diyarbakır'ımızda yapılan hizmetlerin geldiği noktayı aldık yapılacakları birlikte istişare ettik. Dün Van'daydık bugün de Diyarbakır'ımızdayız.Şunu söylememiz lazım Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yılda gerçekten terörle mücadelenin nereden nereye geldiğini görmek çok önemli. Artık bozguncu kardeşlik düşmanı olan terörün etkisi sıfırlandı." dedi

"BENİ SON DERECE DUYGULANDIRDI"

Sözlerine devam eden Bakan Yerlikaya, "Ben 22 yaşında İçişleri Bakanlığı'na bir kaymakam adayı olarak girdiğim zamandan bu yana 33 yılda çok şeyler değişti ama özellikle son 21 yılda buna değinmek lazım. Artık Şırnak'ta Cudi'de helikopterle gezdiğimiz zaman o güzelim dağlarda o güzelim yaylarının her birinin köylerimizin kucaklaştığını oradaki koyunların kuzuların otlarla yayıldığını görmek beni son derece duygulandırdı." ifadelerini kullandı.

DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞMALAR

Deprem bölgesini de gezen Bakan Yerlikaya, bayram sonrasında çadırda kalan depremzedelerin konteynerlere taşınacağını söyledi. "Çok büyük bir deprem yaşadık. Asrın felaketini yaşadık. Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle asrın dayanışmasını kardeşliğini yaşıyoruz. Depremin ilk anından bu yana tüm kurum ve kuruluşlarla beraber şehirlerimizin yanında yer aldık. İlk etapta çadır dağıttık, çadır alanları oluşturduk. Artık bayramdan sonra tesislerde misafir ettiğimiz kardeşleri kira ile ilgili ya da konteynerle buluşturacağız. Çadırda kalan vatandaşlarımızı da konteynere taşıyacağız. Konteyner kentlerdeki evlerde, bir evde olan her şey var. İnternetten klimaya kadar her şey var. Bir kart dağıtacağız. Yemeklerini kendileri alabilecek. Herkes evinde sıcak yemeğini pişirebilecek. Kalıcı konutlar sözü de Cumhurbaşkanımızın verdiği söz doğrultusunda gerçekleştirmek için canla başla çalışıyoruz" bilgisini verdi.

TÜRKİYE GENELİNDE BAYRAM ÖNLEMLERİ

Kurban Bayramı için alınan tedbirlerden de bahseden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak durmaksızın çalışıyoruz. Trafikte kedere acıya dönüşmemesi için tedbir aldık. 3 Temmuz'a kadar trafikte 30 binden fazla arkadaşımız görev alacak. Güvenlik birimlerimizde ise 293 bin 998 kişi görev alacak. 112 elinizin altında… Bir sıkıntı olursa 112 Acil Çağrı ile bize ulaşabilirsiniz" dedi.

Trafiğe çıkacak vatandaşları da uyaran Bakan Ali Yerlikaya, şöyle devam etti: Trafikte araç kullanan arkadaşlarımız, gözünüzü yoldan ayırmayın. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Milletimizin emrindeyiz. Türkiye'nin huzuru için varız. İyi bayramlar diliyoruz.