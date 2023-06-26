Başkan Erdoğan Tendürek Jandarma Üs Bölgesi'ndeki kahraman Mehmetçik'e bayram tebriğinde bulundu





İçişleri Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Bu akşam, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tendürek Jandarma Üs Bölgesi'ndeki ziyaretimizde telefonla kahramanlarımızın Kurban Bayramını tebrik etti Kahramanlarımızın aziz vatan toprağının her karışında, canı pahasına görev yaptığını biliyor, görüyor, Allah için şahit oluyorum. Milletimiz, bu fedakârlıklar sayesinde evinde, işinde, köyünde, şehrinde, memleketimizin her köşesinde huzur içinde… Bu fedakârlıklarınız, tarihimizin altın sayfaları arasında yer alacaktır. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.









"BÖYLE BİR ÜSSÜN KURULMUŞ OLMASI İNANIYORUM Kİ TERÖRLE MÜCADELEDE ÇOK DAHA BAŞARILI KILACAKTIR"

Bakan Yerlikaya'nın telefonu aracılığıyla üs bölgesindeki jandarmalara hitap eden Başkan Erdoğan, "Değerli arkadaşlarım öncelikle hepinizi bu anlamlı buluşmada ülkemizin 3 bin 300 metre rakımlı en kalbi duygularla selamlıyorum. Şimdiden kurban bayramınız tebrik ediyorum. Rabbim nice bayrama bizleri çok daha farklı bir şekilde, birlik, beraberlik, bütünlük içerisinde kavuştursun diyorum. Şimdi burada böyle bir üssün kurulmuş olması inanıyorum ki terörle mücadelede çok daha başarılı kılacaktır. Bu gayretlerinizle gerek Vali, gerek generaller gerek diğer arkadaşlar hep birlikte bu başarıda payınız var. Dolayısıyla İçişleri Bakanımı sizleri böyle bir araya getirmesi sebebiyle tebrik ediyorum. Rabbim yar yardımcınız olsun. Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum." dedi.

