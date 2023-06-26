Küresel tetikçilerden algı operasyonu! Reuters Başkan Erdoğan'ı hedef aldı, yandaşı, fondaşı, FETÖ'cüsü atladı | Dezenformasyona sert tepki







YANDAŞI, FONDAŞI, FETÖ'CÜSÜ... DEZENFORMASYONUN YAYILMASINA ÖN AYAK OLDULAR

NATO Liderler Zirvesi öncesi, Londra merkezli Reuters'ın zamanlaması manidar algı operasyonu büyük tepki çekerken, CHP yandaşı medya, fondaş haber siteleri ve FETÖ ve ABD güdümündeki yayıncılar dezenformasyonun yayılmasına ön ayak oldu.







İŞTE O MECRALAR

T24, Gazete Duvar, Birgün, ODA TV, VOA Türkçe, FETÖ'cü Kronos, Gerçek Gündem gibi mecralar Reuters'ın algı operasyonunu haberleştirdi.





Öte yandan sosyal medya provokatörleri de Başkan Erdoğan ve ailesini hedef alan dezenformasyon mahsulü habere deyim yerindeyse atladı.







Provokatif yayınlarıyla ön plana çıkan İbrahim Haskoloğlu, "ABD ve İsveç savcıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın adının geçtiği bir yolsuzluk şikayetini inceliyor" paylaşımında bulunarak küresel tetikçilerin yalan haber düzenine çark oldu.





GAZETECİLİK TARİHİ AÇISINDAN KARA BİR LEKE

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İngiliz tetikçi Reuters'ın Başkan Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan'ı hedef alan zaman ayarlı algı operasyonuna Cumhurbaşkanlığı'ndan çok sert tepki geldi.







Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters'ın sözde haberini gazetecilik tarihi açısından kara bir leke olarak tanımlayıp "171 yıllık bir medya kuruluşunun kendini açıkça küçük düşürmesinin acınası bir örneğidir" ifadelerini kullandı.



Altun şu ifadeleri kullandı;



Temel habercilik kriterlerine asgari düzeyde dahi olsa riayet edilmemiş bu dezenformasyon ürününün, içerisinde yer alan şu cümlelerle kendisini yalanlaması ve gerçekle uzaktan yakından ilgisinin olmadığını adeta itiraf etmesi, gazetecilik derslerinde okutulacak cinstendir:

"Bir kişi tarafından yetkililere sunulan ve Reuters tarafından da incelenen şikayete göre sonuçta herhangi bir rüşvet ödenmedi. Aslında İsveçli şirket Reuters tarafından görülen şirket yazışmalarına göre, geçen yılın sonlarında projeden aniden vazgeçti." "Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oğlu Bilal'in Dignita'nın iddia edilen rüşvet planından haberdar olup olmadıklarını veya bu plana dahil olup olmadıklarını bağımsız olarak teyit edemedi."



"AKLA CİDDİ SORU İŞARETLERİ GETİRMEKTEDİR"

Tamamen hayal mahsulü senaryolarla dolu olan, gazeteciliğin en temel etik ilkelerini hiçe sayan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ailesini hedef aldığı apaçık ortada olan bu algı operasyonunun, tam da önümüzdeki günlerde gerçekleşecek NATO liderler zirvesi öncesinde yayımlanması da akla ciddi soru işaretleri getirmektedir.



Şunu çok net şekilde vurgulamak isteriz ki, Türkiye'ye baskı yapmak amacıyla Türkiye karşıtı lobi ve kamu otoritelerince yönlendirilen bu operasyonel haber Türkiye'nin ilkesel tutumuna asla zarar veremeyecektir.



"TÜRK MİLLETİNİN İRADESİNE SAYGISIZLIK"

Bilhassa 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında yoğunlaşarak devam eden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu tip saldırılar, Türk Milletinin iradesine saygısızlık anlamı taşıdığı gibi, bizi yolumuzdan döndüremeyecek beyhude çabalardır.