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    • 26.06.2023 21:47
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    Görevi başında rahatsızlanan güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız şehit oldu

    Siirt'in Şirvan ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız şehit oldu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Görevi başında rahatsızlanarak şehit düşen kahraman güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız'a Allah'tan rahmet; ailesine, jandarmamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

    Güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız şehit oldu

    Siirt'in Şirvan ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren güvenlik korucusu yaşamını yitirdi.



    Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ormanbağı Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı görev yapan güvenlik Korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız, karakolda kule emniyeti görevi sırasında kalp krizi geçirdi.

    Öneryıldız, hayatını kaybetti.



    İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN GÜVENLİK KORUCUSU ÖNERYILDIZ İÇİN TAZİYE MESAJI
    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'in Şirvan ilçesinde görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız için başsağlığı diledi.

    Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Görevi başında rahatsızlanarak şehit düşen kahraman güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız'a Allah'tan rahmet; ailesine, jandarmamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

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