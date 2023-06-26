İstanbul Valisi Davut Gül: İstanbul’da kayıt dışı hiçbir yabancıya izin vermeyeceğiz

İstanbul'da eğitim yılarında ve sonrasında yaşadığını belirten Gül, "23 yıllık mülki idare amirliğinden sonra İstanbul sürpriz olmadı. İstanbul dinamik ve şampiyonlar liginde bir şehir. Türkiye Yüzyılı'ndan istanbul'da yaşamak ve İstanbul halkına hizmet etme imkanı yakalamak onur verici. Bütün paydaşlarla beraber İstanbul sorunlarına çare bulmaya çalışacağız. En büyük şansımız İstanbul aşığı olan Sayın Cumhurbaşkanımız. İstanbul'u biliyor ve bir orkestra şefi gibi koordine ediyor. Desteğini hissettik ve hep hissedeceğiz." dedi.

AFETLER VE DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Hibir konunun diğerinden üstün olmadığını ifade eden Gül, "Hiçbir hizmet diğerinin alternatifi değil. Hiçbir kişinin meselesi diğerden daha önemli değil. Şehrin sorunlarına istatistiksel bakamayız. Herkesin meselesini kendi meselemiz olarak görüyoruz. Ama İstanbul'un afetlere hazırlanması, düzensiz göçle mücadele, trafik, bağımlılıkla mücadele, eğitim meselesi, sağlığa erişim, kültürel dokunun muhafazası, insanların sahilerle ve şehrin güzellikle buluşması, spor alanlarının arttırılması çok önemli. Hiçbir konu diğerinden daha önemli değil." şeklinde konuştu.