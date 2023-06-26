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    • 26.06.2023 10:21
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    İstanbul Valisi Davut Gül: İstanbul’da kayıt dışı hiçbir yabancıya izin vermeyeceğiz

    İstanbul Valisi Davut Gül,İstanbul'da Türkiye'deki kurallara ve İstanbul'daki şehir kültürüne uygun bir yaşam tarzı istediklerini belirterek "Yabancıların vergilendirmede kayıt dışı ticaret yapmasına, rekabet koşullarını çiğnemesine izin vermeyeceğiz. Bu kurala uymayanlara müsaade etmeyeceğiz" dedi.

    takvim.com.tr
    İstanbul’da kayıt dışı hiçbir yabancıya izin vermeyeceğiz

    İstanbul Valisi Davut Gül, Sabah yazarı İsa Tatlıcan'a konuştu. İstanbul'un dinamik ve şampiyonlar liginde bir şehir olduğunu ifade eden Gül, "Her vatandaşın meselesi önemli. Trafik konusunda hızlı hareket edeceğiz. Yabancılar şehir kültürüne, kural ve yasalara uymak zorunda. Kayıt dışı olanları sınır dışı edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Gaziantep valiliği döneminde yaptığı hizmetlerle kendinden söz ettiren İstanbul'un yeni Valisi Davut Gül, İstanbul'a dair değerlendirmelerde bulundu.

    İstanbul'da eğitim yılarında ve sonrasında yaşadığını belirten Gül, "23 yıllık mülki idare amirliğinden sonra İstanbul sürpriz olmadı. İstanbul dinamik ve şampiyonlar liginde bir şehir. Türkiye Yüzyılı'ndan istanbul'da yaşamak ve İstanbul halkına hizmet etme imkanı yakalamak onur verici. Bütün paydaşlarla beraber İstanbul sorunlarına çare bulmaya çalışacağız. En büyük şansımız İstanbul aşığı olan Sayın Cumhurbaşkanımız. İstanbul'u biliyor ve bir orkestra şefi gibi koordine ediyor. Desteğini hissettik ve hep hissedeceğiz." dedi.

    AFETLER VE DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

    Hibir konunun diğerinden üstün olmadığını ifade eden Gül, "Hiçbir hizmet diğerinin alternatifi değil. Hiçbir kişinin meselesi diğerden daha önemli değil. Şehrin sorunlarına istatistiksel bakamayız. Herkesin meselesini kendi meselemiz olarak görüyoruz. Ama İstanbul'un afetlere hazırlanması, düzensiz göçle mücadele, trafik, bağımlılıkla mücadele, eğitim meselesi, sağlığa erişim, kültürel dokunun muhafazası, insanların sahilerle ve şehrin güzellikle buluşması, spor alanlarının arttırılması çok önemli. Hiçbir konu diğerinden daha önemli değil." şeklinde konuştu.

    İSTANBUL'UN TRAFİK SORUNU

    İstanbul'un trafik sorununa ilişkin konuşan Gül, "Valiyi, bakanlıkları ilgilendiren konular var bir de yerel yönetimleri ilgilendiren hususlar var. Ben bunları anlatırken bazılarını bizim yapmamız gerekiyor, bazıları temenni ve bazıları da bir koordinasyon gerektiren konular. Trafik sorununa böyle bakmak gerekir. İstanbul'un trafik sorununa üç aşağı beş yukarı ne yapılacağı belli. Yerel yönetimler politikalarını daha hızlı hayata geçirmeli. Raylı sistemler ve benzeri toplu taşıma araçları, tünel yollar, deniz ulaşımının arttırılması, çalışma saatlerinin düzenlenmesi her biri çok önemli. Her kurum ve kuruluş trafik konusunda ciddi politikalar üretmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        "KAYITDIŞI YABANCIYI SINIR DIŞI EDİYORUZ"

        Yabancıları kendi içerisinde birkaç bölüme ayırmak gerektiğini söyleyen Vali Davut Gül, şunları kaydetti:

        Yabancıları kendi içerisinde birkaç bölüme ayırmak lazım. Turist olarak seyahat edenler. Öğrenim için gelenler. İkamet izni alıp ticaret yapanlar. İç savaş nedeniyle sığınmacı statüsünde olanlar. Bir de kaçak yollarla gelmiş kayıt dışı yabancılar var. Düzensiz kayıt dışı göç konusunda 7/24 uygulamalar yapılıyor. Şöyle bir kararlılığımız var. Kayıtdışı yabancıyı tespit ettiğimizde sınırdışı ediyoruz. Birincisi İstanbul'da kayıtdışı hiçbir yabancının yaşamasına müsaade etmeyeceğiz.

        "KURALLARA UYMAYAN YABANCILARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

        İkincisi de önemli. İstanbul'da Türkiye'deki kurallara ve İstanbul'daki şehir kültürüne uygun bir yaşam tarzı istiyoruz. İstanbullu evde yaşıyorsa yabancı da evde yaşayacak. İşyerlerinin içerisinde 10-20 yabancının birlikte yaşamasına izin vermeyeceğiz. Tabelalarla ilgili hassasiyetimiz devam edecek. Yabancıların vergilendirmede kayıt dışı ticaret yapmasına, rekabet koşullarını çiğnemesine izin vermeyeceğiz. Bu kurala uymayanlara müsaade etmeyeceğiz. Özetle, Türkiye Cumhuriyeti'nde izinli olarak yaşayan herkes, vatandaşlarımızın uyduğu bütün kurallara uyacak. Kayıt dışı olanları da sınırdışı edeceğiz.

        İSTANBUL'DAKİ EĞİTİM MASADA

        Eğitim konusunda da çalışamalar yaptıklarını belirten Gül," Bizim gelecek kuşaklara bırakacağımız en önemli mirasımız yetişkin insan kaynağı. Eğitimi iyi veremezsek şehrin ve ülkenin geleceği sıkıntıya giriyor. Her okumuzunun kitapla ilgili ihtiyacını ortadan kaldıracağız. Her çocuğumuzun yeteneğine göre bir enstrüman çalmasını arzuluyoruz. Spor yapmasını istiyoruz. Merkeze de öğretmenleri almak istiyoruz. İyi okul yok. İyi öğretmen, öğrenci ve veli var. Mili Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda İstanbul'daki eğitimi masaya yatırıyoruz. Okullar açıldığında birçok projemizi hayata geçirmiş olacağız. "dedi.

        İSTANBUL GÜVENİLİR BİR ŞEHİR

        İstanbul, nüfusuna göre dünyanın en güvenli şehirlerinden birisi olduğunu ifade eden Gül, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

        Arkadaşlarımız gece gündüz sahadalar. Ben de zaman zaman karakollar dahil bütün noktaları ziyaret ediyorum. Daha iyisi elbette mümkün. Faili meçhul oranları azalıyor. Sıfır suç mümkün değil ama biz tüm imkanlarımızla suçun de önlenmesini amaçlıyoruz. Bunu başaracak kadrolara sahibiz.

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