İstanbul Valisi Davut Gül: İstanbul’da kayıt dışı hiçbir yabancıya izin vermeyeceğiz

İstanbul Valisi Davut Gül, Sabah yazarı İsa Tatlıcan'a konuştu. İstanbul'un dinamik ve şampiyonlar liginde bir şehir olduğunu ifade eden Gül, "Her vatandaşın meselesi önemli. Trafik konusunda hızlı hareket edeceğiz. Yabancılar şehir kültürüne, kural ve yasalara uymak zorunda. Kayıt dışı olanları sınır dışı edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Gaziantep valiliği döneminde yaptığı hizmetlerle kendinden söz ettiren İstanbul'un yeni Valisi Davut Gül, İstanbul'a dair değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul'da eğitim yılarında ve sonrasında yaşadığını belirten Gül, "23 yıllık mülki idare amirliğinden sonra İstanbul sürpriz olmadı. İstanbul dinamik ve şampiyonlar liginde bir şehir. Türkiye Yüzyılı'ndan istanbul'da yaşamak ve İstanbul halkına hizmet etme imkanı yakalamak onur verici. Bütün paydaşlarla beraber İstanbul sorunlarına çare bulmaya çalışacağız. En büyük şansımız İstanbul aşığı olan Sayın Cumhurbaşkanımız. İstanbul'u biliyor ve bir orkestra şefi gibi koordine ediyor. Desteğini hissettik ve hep hissedeceğiz." dedi.
AFETLER VE DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE
Hibir konunun diğerinden üstün olmadığını ifade eden Gül, "Hiçbir hizmet diğerinin alternatifi değil. Hiçbir kişinin meselesi diğerden daha önemli değil. Şehrin sorunlarına istatistiksel bakamayız. Herkesin meselesini kendi meselemiz olarak görüyoruz. Ama İstanbul'un afetlere hazırlanması, düzensiz göçle mücadele, trafik, bağımlılıkla mücadele, eğitim meselesi, sağlığa erişim, kültürel dokunun muhafazası, insanların sahilerle ve şehrin güzellikle buluşması, spor alanlarının arttırılması çok önemli. Hiçbir konu diğerinden daha önemli değil." şeklinde konuştu.
İSTANBUL'UN TRAFİK SORUNU
İstanbul'un trafik sorununa ilişkin konuşan Gül, "Valiyi, bakanlıkları ilgilendiren konular var bir de yerel yönetimleri ilgilendiren hususlar var. Ben bunları anlatırken bazılarını bizim yapmamız gerekiyor, bazıları temenni ve bazıları da bir koordinasyon gerektiren konular. Trafik sorununa böyle bakmak gerekir. İstanbul'un trafik sorununa üç aşağı beş yukarı ne yapılacağı belli. Yerel yönetimler politikalarını daha hızlı hayata geçirmeli. Raylı sistemler ve benzeri toplu taşıma araçları, tünel yollar, deniz ulaşımının arttırılması, çalışma saatlerinin düzenlenmesi her biri çok önemli. Her kurum ve kuruluş trafik konusunda ciddi politikalar üretmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.