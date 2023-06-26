Bakan Mehmet Özhaseki Kahramanmaraş'ta inşa edilen deprem konutlarını paylaştı: Vatandaşlarımızın yuvalarına dönmeleri için dinlenmeden çalışıyoruz

İlk köy konutlarını depremden 76 gün gibi kısa bir sürede teslim eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı üç köyündeki toplam 92 kalıcı konutun teslimi için de yoğun bir mesaiyle çalışıyor.

"HAYATIN NORMALE DÖNMESİ İÇİN DİNLENMEDEN ÇALIŞIYORUZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı üç köyde yürütülen konut yapım çalışmalarını anlatan bir videoyu, resmî sosyal medya hesabından yayımladı. Bakan Özhaseki, paylaşımındaki mesajında, "Depremden etkilenen şehirlerimizde, vatandaşlarımızın huzurlu yuvalarına bir an evvel kavuşabilmeleri ve hayatın normale dönmesi için durup dinlenmeden çalışıyoruz. Türkoğlu'ndaki 3 köyümüzde yöresel mimariye uygun olarak 92 ev inşa ediyoruz. Hemşehrilerimiz inşallah kısa bir süre içinde yuvalarına yerleşecekler." dedi.

"KÖY KONUTLARI, YAZ AYLARINDA SICAĞA, KIŞ AYLARINDA İSE SOĞUĞA KARŞI YALITIMLI"

Bakanlık tarafından yayımlanan videoda Proje Müdürü Mehmet Suat Şahin, "Şu anda bulunduğumuz yer Özbek Mahallesi. Bu mahallede toplam 41 konutumuz var. Kadıoğlu Çiftliği Mahallemizde 44, Kelibişler Mahallemizde ise 7 konutta çalışmalar sonlanmak üzere. Konutlarımız net 121 metrekare ve verandalı. Yaz aylarında sıcağa, kış aylarında da soğuğa karşı yalıtımlı.

Konutlarımızı tamamlamak için yoğun bir tempoyla çalışmalarımız devam ediyor. Konutlarımızı 45 gün dâhilinde tamamlamak için yoğun bir tempoyla toplamda 700 personelle çalışmalarımız devam ediyor. Kadıoğlu Çiftliğimizin akabinde Özbek Mahallemizdeki 25 konutu Kurban Bayramı'na yetiştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"KÖY KONUTLARINDA YÖRESEL MİMARİYE UYGUNLUK VE FERAHLIK GÖZETİLİYOR"

3 artı 1 planda, yöresel mimariye uygun olarak inşa edilen köy evleri; köy sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerine uygun olacak şekilde tasarlanıyor. Köy konutları; geniş bir mutfağa, ferah bir salona, çocuk ve ebeveyn odalarına sahip yapısıyla talepleri karşılıyor.