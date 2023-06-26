Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattına büyük ilgi! 2 ayda 100 bin yolcu

Bu paydayı sanayimize katkı sağlamasını nasıl sağlarız? Eğitime nasıl katkıları olabilir? Bunlara kafa yoruyoruz. Bugünlerde Ankara'ya üç sefer var, bayram süresince de yoğun olan günlerde artı bir sefer daha konulacağı bilgisini aldık. İstanbul'dan ve Ankara'ya yakı illerden Sivas'a hemşerilerimizin geleceğini ve bayram tatillerini burada geçireceklerini biliyoruz. Bayram yoğunluğu konusunda da önlemler alındığını Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'ndan öğrendik. Bayram öncesinde de bu yoğunluk yaşanıyor. Şuan devam eden üç seferlerinde tamamen dolu olduğunu görüyoruz.