Bakan Mehmet Özhaseki'den deprem konutları açıklaması: 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin yapımını tamamladık

"2 MİLYON 44 BİN 964 BAĞIMSIZ BİRİMİN DE YAPIMI TAMAMLANDI"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "6306 sayılı Kanun kapsamında riskli alan, rezerv yapı alanları ve riskli yapı olarak toplam 1 milyon 918 bin 855 adet bağımsız birim kentsel dönüşüm kapsamına alınmış, 977 bin 874 adet bağımsız birimin yıkımı gerçekleştirilmiş ve 2 milyon 44 bin 964 adet bağımsız birimin de yapımı tamamlanmıştır.

Buna ilave olarak, 68 bin 551 adet bağımsız birimin yapımına ve 220 bin 589 adet bağımsız birimin ise proje çalışmalarına devam edilmektedir." bilgileri paylaşıldı.

8 MİLYAR 500 MİLYON LİRA KİRA DESTEĞİ SAĞLANDI

Bakanlıktan, Türkiye'nin 59 ilinde ilan edilen riskli alanlar ve 65 ilde belirlenen rezerv yapı alanları ile birlikte 81 ilde tespit edilen riskli yapılar üzerinde kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Kira yardımı, faiz desteği, kamulaştırma gideri, proje çalışmaları ve yapım faaliyetleri gibi kentsel Dönüşüm uygulamalarına yönelik günümüze dek 39,8 milyar lira kaynak sağlandı. Bu tutarın günümüz değeri 89,9 milyar liradır. Ayrıca, gelinen tarih itibariyle 8 milyar 500 milyon lira tutarında kira desteği sağlanmıştır.

Bu arada zemin durumu ve üzerindeki yapılaşmalar açısından tehlike arz ettiği tespit edilen konutların önceliğe alınması suretiyle afetlere hazır Türkiye için çalışmalar artırılarak, 5 yıllık sürede her yıl 400 bin konut olmak üzere öncelikle 2 milyon konutun dönüşümü hedeflenmektedir."