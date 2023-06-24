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    • 24.06.2023 19:55
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "yabancı uyruklu kişilerin 'öncelikli hasta' muamelesi gördüğü" iddialarına yalanlama!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yabancı uyruklu hastaların "öncelikli hasta" muamelesi gördüğüne ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Haberlerde kullanılan ve 5 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen görselde adı geçen hastaya 'öncelik' tanınmasına neden olan durum, iddia edildiği gibi uyruğu değil, polikliniğe acilden sevk edilmiş olmasıdır." ifadesini kullandı.

    takvim.com.tr
    Koca’dan ’yabancı uyruklu hasta’ iddialarına yanıt!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yabancı uyruklu hastaların "öncelikli hasta" muamelesi gördüğüne ilişkin iddiaların zaman zaman sosyal medyada yer aldığını aktardı.

    Bakan Koca o iddialara şöyle yanıt verdi: "Poliklinik hizmetlerimizde öncelik durumu yönetmelikle belirlenmiştir ve birinci sırada acil vakalar gelmektedir. Haberlerde kullanılan ve 5 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen görselde adı geçen hastaya 'öncelik' tanınmasına neden olan durum, iddia edildiği gibi uyruğu değil, polikliniğe acilden sevk edilmiş olmasıdır. Fotoğrafı belli maksatlarla paylaşanlara geçmiş olsun."

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "yabancı uyruklu kişilerin 'öncelikli hasta' muamelesi gördüğü" iddialarına yalanlama!
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