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    • 24.06.2023 12:56
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    FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen İstanbul'da yakalandı

    Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen ve imam nikahlı eşi İstanbul'da gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada "F" serisi 1 ABD doları, 16 bin 710 ABD doları, 8 cep telefonu, 12 sim kart, 2 dizüstü bilgisayar ile çok sayıda flash bellek, DVD, hard disk ile örgütsel doküman ele geçirildi.

    FETO’nun yeğeni yakalandı!

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

    FETÖ ELEBAŞININ YEĞENİ ASİYE GÜLEN YAKALANDI
    Yapılan çalışmalarda ekipler, Kaynak Holdinge bağlı şirketlerde çalışan, terör örgütüyle hareket ettiği değerlendirilen şirketlerde SGK kaydı, KHK ile kapatılan sendika üyeliği ve örgütün tepe yöneticileri Barbaros Kocakurt ile Süleyman Uysal'la irtibat kaydı bulunan, Asya Katılım Bankasına destek veren, fonlama yapan, Kaynak Holding bünyesinde faaliyet gösteren Işık Yayıncılık editörlerinden, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in abisi Kutbettin Gülen'nin kızı Asiye Gülen'nin Esenyurt'ta bir adreste olduğunu belirledi.

    İMAM NİKAHLI EŞİ DE GÖZALTINDA
    Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen operasyonda Asiye Gülen ile imam nikahlı eşi Mustafa Çamyar gözaltına alındı.

        ELE GEÇİRİLENLER
        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada "F" serisi 1 ABD doları, 16 bin 710 ABD doları, 8 cep telefonu, 12 sim kart, 2 dizüstü bilgisayar ile çok sayıda flash bellek, DVD, hard disk ile örgütsel doküman ele geçirildi.

        Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
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        Haberler Güncel FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen İstanbul'da yakalandı
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