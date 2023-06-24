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    Konya-Ankara yolunda bayram yoğunluğu artıyor

    Kurban Bayramı dolayısıyla Konya-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Konya-Ankara yolunda bayram yoğunluğu artıyor

    Bayram tatili dolayısıyla memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenler, Konya-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğuna yol açtı.

    Konya-Ankara kara yolu güzergahında bulunan Kulu ilçesinde tatilciler uzun araç kuyrukları oluştururken, maddi hasarlı kazalar da meydana geliyor.

    Otogar kavşağında 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 2 kişinin hafif yaralandığı kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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