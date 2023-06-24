Konya-Ankara yolunda bayram yoğunluğu artıyor

Bayram tatili dolayısıyla memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenler, Konya-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğuna yol açtı. Konya-Ankara kara yolu güzergahında bulunan Kulu ilçesinde tatilciler uzun araç kuyrukları oluştururken, maddi hasarlı kazalar da meydana geliyor. Otogar kavşağında 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 2 kişinin hafif yaralandığı kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN