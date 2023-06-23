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    • 24.06.2023 01:44
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    FETÖ'nün borsa manipülatörü Mustafa Boydak İstanbul Ataşehir’de yakalandı

    Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yedi yıl altı aylık hapis cezasının onandığı ifade edilen Mustafa Boydak, İstanbul Ataşehir’de yakalandı. Boydak'ın FETÖ'nün talimatıyla 15 Temmuz günü Borsa İstanbul'da spekülasyon yaptığı ortaya çıkarmıştı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    FETÖ’cü Mustafa Boydak yakalandı

    İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; titiz bir çalışmayla FETÖ soruşturması kapsamında yedi yıl altı aylık hapis cezasının onandığı ifade edilen Mustafa Boydak'ın yerini tespit etti.



    Mustafa Boydak, İstanbul'un Ataşehir İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.



    'BOYDAK'LARIN FETÖ MAHKUMİYETİ ONANMIŞTI
    2023'ün ilk günlerinde Yargıtay, Fetullahçı FETÖ üyeliği ve yöneticiliği suçlamasıyla Boydak Holding üst yöneticisi Memduh Boydak'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkındaki mahkumiyet kararları ile sanıkların şirket hisselerinin müsadere edilmesi kararlarını onadı.

    Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak ve finans müdürü Talat Bayrakdar'ın FETÖ'nün talimatıyla 15 Temmuz günü Borsa İstanbul'da spekülasyon yaptıklarını ortaya çıkarmıştı.

    Şüphelilerin 15 Temmuz'u önceden bildiği anlatılan iddianamede borsada, darbe girişiminin başarılı olması halinde yaşanacak dalgalanmaları öngörerek olağandışı işlemler yaptıkları belirtilmişti.
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