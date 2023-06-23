FETÖ'nün borsa manipülatörü Mustafa Boydak İstanbul Ataşehir’de yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; titiz bir çalışmayla FETÖ soruşturması kapsamında yedi yıl altı aylık hapis cezasının onandığı ifade edilen Mustafa Boydak'ın yerini tespit etti.





Mustafa Boydak, İstanbul'un Ataşehir İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.