FETÖ'cü Boydaklar’ın borsa oyunu deşifre edildi! 15 Temmuz hain darbe girişimini bilerek olağandışı işlemler yaptılar

Raporun devamında 11 Temmuz'da 476 bin lira, 12 Temmuz'da 24 bin lira, 13 Temmuz'da 715 bin lira ve 14 Temmuz'da 512 bin liralık peyderpey satışlar yapıldığı belirtildi. Boydak adına yapılan işlemlerin detaylı incelemesinde, Şubat ve Temmuz 2016 arasında hesapta gerçekleştirilen toplam hacmin 90 milyon 600 bin lira olduğu ifade edildi. İstanbul Emniyeti'nde ifade veren Boydak yıllık 9 milyar dolarlık cirosu olan şirketi yönettiğini bu nedenle borsayla kendisinin değil Bayrakdar'ın ilgilendiğini söyledi.