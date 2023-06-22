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    AFAD son dakika duyurdu! Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem | Son depremler

    Son dakika haberleri... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.1 kilometre derinliğinde meydana geldi.

    Adıyaman’da 4.1 büyüklüğünde deprem

    Adıyaman'da saat 08.21'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

    Adıyaman Vali Vekili Muhammet Tugay, saat 08.21 sularında Çelikhan merkezli deprem meydana geldiğini hatırlattı.

    "Şu an için herhangi bir can veya mal kaybı tespit edilmemiştir." diyen Tugay, ekiplerin sahadaki taramalarının sürdüğünü kaydetti.

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    Haberler Güncel AFAD son dakika duyurdu! Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem | Son depremler
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