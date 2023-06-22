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    • 22.06.2023 18:52
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    Ankara - Kiev hattında kritik temas! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü: Tahıl koridoru masada

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü. Küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm insanlık için faydalı olan tahıl girişiminin aksaksız işlemesi ve kesintisiz devam etmesinin önemi vurgulayan Güler, Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Öte yandan geride bıraktığımız günlerde ABD, tahıl koridoru girişimini liderlik eden Başkan Erdoğan'a teşekkür etmiş, "Minnettarız" açıklaması yapmıştı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Ankara - Kiev hattında kritik temas!

    Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

    "TAHIL GİRİŞİMİ KESİNTİSİZ DEVAM ETMELİ" VURGUSU
    Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'i yeni görevinden dolayı kutlayarak kendisine başarı dileklerini ilettiği ve tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Güler tarafından; küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm insanlık için faydalı olan tahıl girişiminin aksaksız işlemesi ve kesintisiz devam etmesinin önemi vurgulandı.



    "TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIR"
    Görüşmede ayrıca, Türkiye'nin 17 Temmuz'da süresi bitecek olan Tahıl Anlaşması'nın yeniden uzatılması başta olmak üzere, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı girişimlerini sürdürerek üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.

    "ERDOĞAN'A MİNNETTARIZ"
    Öte yandan ABD, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresinin uzatılması konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Birleşmiş Milletlerin (BM) çabalarına destek vermeye devam edeceklerini bildirmişti.

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Bu girişimin devam etmesindeki liderliği dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız" ifadeleriyle Başkan Erdoğan'a teşekkür etmişti.



        Rusya'nın anlaşmanın süresini uzatmama sinyali vermesinin "talihsizlik" olacağına işaret eden Kirby, anlaşmanın süresinin uzatılmasını umduklarını ve BM ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kapsamdaki çabalarını gerektiğince desteklemeye devam edeceklerini vurgulamıştı.

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