Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.
"TAHIL GİRİŞİMİ KESİNTİSİZ DEVAM ETMELİ" VURGUSU
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'i yeni görevinden dolayı kutlayarak kendisine başarı dileklerini ilettiği ve tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Güler tarafından; küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm insanlık için faydalı olan tahıl girişiminin aksaksız işlemesi ve kesintisiz devam etmesinin önemi vurgulandı.
"TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIR"
Görüşmede ayrıca, Türkiye'nin 17 Temmuz'da süresi bitecek olan Tahıl Anlaşması'nın yeniden uzatılması başta olmak üzere, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı girişimlerini sürdürerek üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.
"ERDOĞAN'A MİNNETTARIZ"
Öte yandan ABD, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresinin uzatılması konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Birleşmiş Milletlerin (BM) çabalarına destek vermeye devam edeceklerini bildirmişti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Bu girişimin devam etmesindeki liderliği dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız" ifadeleriyle Başkan Erdoğan'a teşekkür etmişti.