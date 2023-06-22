Vatandaşları tehdit eden sosyal medya teröristi Paw Guards’ın yöneticisi Burak Arslan gözaltına alındı!

Bu timler herhangi bir olay olduğunda atıyorum; Antalya'da bir köpek arabanın peşine çekilmeye başlandıysa Antalya'dan o ekip anında o gece bu konuya müdahale edecek. Ve bunu bu hafta başlatıyorum. Devlet büyüklerim de affetsin beni. Yapabilecek bir şeyim yok. Gerekiyorsa beni de alsınlar atsınlar içeriye" şeklinde konuşmuştu.