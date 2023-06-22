Vatandaşları tehdit eden sosyal medya teröristi Paw Guards’ın yöneticisi Burak Arslan gözaltına alındı!

Paw Guards'ın yöneticisi "Sokak köpeklerini öldürenleri öldüreceğiz. Bizi insan katliamına zorlamayın" şeklinde açıklamalarıyla vatandaşı alenen tehdit eden Burak Arslan gözaltına alındı.
Paw Guards'ın sokak hayvanlarına destek amaçlı kurulduğunu öne süren yöneticisi Burak Arslan, sosyal medya hesabından canlı yayın yapmıştı.
Arslan, her ilde sokak hayvanlarına müdahale edenlere saldıracak ekipler kuracağını açıklamıştı.
Öte yandan Arslan, "Boksör de istiyorum arkadaşlar. Bir tanesi zaten çok katılmak istiyordu. Onunla beraber başlayacağız. 10'ar kişilik şehir ekipleri kurulmaya başlıyor arkadaşlar. Timler oluşturulacak.
Bu timler herhangi bir olay olduğunda atıyorum; Antalya'da bir köpek arabanın peşine çekilmeye başlandıysa Antalya'dan o ekip anında o gece bu konuya müdahale edecek. Ve bunu bu hafta başlatıyorum. Devlet büyüklerim de affetsin beni. Yapabilecek bir şeyim yok. Gerekiyorsa beni de alsınlar atsınlar içeriye" şeklinde konuşmuştu.