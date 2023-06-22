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    • 22.06.2023 21:28
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    Vatandaşları tehdit eden sosyal medya teröristi Paw Guards’ın yöneticisi Burak Arslan gözaltına alındı!

    Her ilde saldırı timi kuracaklarını açıklayan ve cinayet çağrısında bulunan Paw Guards'ın yöneticisi Burak Arslan gözaltına alındı. “Sokak köpeklerini öldürenleri öldüreceğiz. Bizi insan katliamına zorlamayın.” diyen Arslan'ın sosyal medyada başıboş köpeklerin toplatılması yönünde çağrıda bulunan vatandaşları alenen hedef almıştı.

    takvim.com.tr
    Paw Guards’ yöneticisi Burak Arslan gözaltına alındı

    Paw Guards'ın yöneticisi "Sokak köpeklerini öldürenleri öldüreceğiz. Bizi insan katliamına zorlamayın" şeklinde açıklamalarıyla vatandaşı alenen tehdit eden Burak Arslan gözaltına alındı.

    Paw Guards'ın sokak hayvanlarına destek amaçlı kurulduğunu öne süren yöneticisi Burak Arslan, sosyal medya hesabından canlı yayın yapmıştı.
    Arslan, her ilde sokak hayvanlarına müdahale edenlere saldıracak ekipler kuracağını açıklamıştı.



    Öte yandan Arslan, "Boksör de istiyorum arkadaşlar. Bir tanesi zaten çok katılmak istiyordu. Onunla beraber başlayacağız. 10'ar kişilik şehir ekipleri kurulmaya başlıyor arkadaşlar. Timler oluşturulacak.

    Bu timler herhangi bir olay olduğunda atıyorum; Antalya'da bir köpek arabanın peşine çekilmeye başlandıysa Antalya'dan o ekip anında o gece bu konuya müdahale edecek. Ve bunu bu hafta başlatıyorum. Devlet büyüklerim de affetsin beni. Yapabilecek bir şeyim yok. Gerekiyorsa beni de alsınlar atsınlar içeriye" şeklinde konuşmuştu.



        TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
        Paw Guards'ın yöneticisi Burak Arslan'ın skandal sözlerine tepki yağmıştı. Vatandaşlar "Canavarlaşmış insan bozuntusunu halkı korkutma!", "Çözüm bu mu olmadı pes!", "Resmen devleti yok sayıyor.","Köpekleri para makinesi olarak gören sözde hayvansever!", "Bu kişi alenen suç örgütü kuruyor!" ve "PawguardsTerörü durdurulsun." şeklinde tepki göstermişti.

        Arslan'ın sosyal medya hesabında başıboş köpeklerin toplatılması yönünde çağrıda bulunan vatandaşları hedef alan açıklamalar yaptığı biliniyor. Burak Arslan, geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabından yaptıkları canlı yayında, "En azından birini ibretlik edip kazığa oturtalım" diyerek cinayet çağrısında bulunmuştu.

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