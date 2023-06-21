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    • 21.06.2023 22:32
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    • 21.06.2023 22:32
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    Sunucu şaştı kaldı! CHP yandaşı İsmail Saymaz partideki kaosu anlattı: İstanbul Ankara Adana Mersin kaybedilecek

    Seçim sonrası CHP'deki koltuk savaşı tam gaz devam ederken, kaos ise her geçen büyümeye devam ediyor. Durum öyle bir hal aldı ki CHP'nin fonladığı isimler hezimetin farkına vardı. Bunun son örneği ise CHP yandaşı İsmail Saymaz oldu. Saymaz katıldığı yayında Millet İttifakı’nda kaos yaşandığını dile getirerek yerel seçimlerde İYİ Parti ile CHP’nin ortak aday çıkarmasının zor olduğunu vurguladı. Ayrılığın devam etmesi halinde Cumhur İttifakı karşısında İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Antalya kaybedilebilir" dedi. Bu sözlerin ardından şoke olan sunucu ise “Bunun üzerine ne söyleyeyim bilemedim” ifadelerini kullandı.

    İstanbul Ankara Adana Mersin kaybedilecek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyona yakın oy fark attı.



    14 Mayıs seçimleri öncesi koalisyon masasının büyük ortağı olan İYİ Parti'nin tüm engelleme girişimlerine, koalisyonun küçük ortaklarını yanına alarak adaylığını direten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu ortaklık karşılığında adeta seçim rüşveti vererek DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye vekil dağıtmıştı.



    MİLLET İTTFAKI'NDA İÇ KARIŞIKLIK
    Seçim hezimetinin ardından kongreye hazırlanan İYİ Parti'de, parti içi karmaşıklığın yanında 'Millet İttifakı'na devam edilecek mi yoksa sonlandırılacak mı' tartışması da sürüyor.



        CHP yandaşı İsmail Saymaz, geride kalan gün yaptığı açıklamada kongre sürecine dair kulis bilgilerini paylaştı. Saymaz, Akşener'in kongrede yapacağı konuşmada Millet İttifakı'ndan ayrılışını ilan edeceğini söyledi.

        "Meral Akşener kongrede Millet İttifakı'ndan ayrılışını ilan edecek." diyen Saymaz, "O konuşmada bu ittifaka dair, seçim sürecine dair sert ve köşeli cümleler kuracak." ifadelerini kullandı.



        "İSTANBUL ANKARA ADANA MERSİN KAYBEDİLECEK"
        Bu iddiasına ilişkin CHP fondaşı Sözcü TV yayınında değerlendirmelerde bulunan Saymaz, yerel seçimlerde İYİ Parti ile CHP'nin ortak aday çıkarmasının zor olduğunu vurgulayıp, "Ayrılığın devam etmesi halinde Cumhur İttifakı karşısında İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Antalya kaybedilebilir" dedi.



        "BUNUN ÜZERİNE NE SÖYLEYEYİM BİLEMEDİM"
        Bu sözler karşısında sunucunun şaşkınlığını gizleyemedi ve "Bunun üzerine ne söyleyeyim bilemedim." ifadelerini kullandı.

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        Benim Güzel Ailem
        Haberler Güncel Sunucu şaştı kaldı! CHP yandaşı İsmail Saymaz partideki kaosu anlattı: İstanbul Ankara Adana Mersin kaybedilecek
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