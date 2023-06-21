Sunucu şaştı kaldı! CHP yandaşı İsmail Saymaz partideki kaosu anlattı: İstanbul Ankara Adana Mersin kaybedilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyona yakın oy fark attı.
14 Mayıs seçimleri öncesi koalisyon masasının büyük ortağı olan İYİ Parti'nin tüm engelleme girişimlerine, koalisyonun küçük ortaklarını yanına alarak adaylığını direten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu ortaklık karşılığında adeta seçim rüşveti vererek DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye vekil dağıtmıştı.
MİLLET İTTFAKI'NDA İÇ KARIŞIKLIK
Seçim hezimetinin ardından kongreye hazırlanan İYİ Parti'de, parti içi karmaşıklığın yanında 'Millet İttifakı'na devam edilecek mi yoksa sonlandırılacak mı' tartışması da sürüyor.