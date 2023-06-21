Sunucu şaştı kaldı! CHP yandaşı İsmail Saymaz partideki kaosu anlattı: İstanbul Ankara Adana Mersin kaybedilecek





"BUNUN ÜZERİNE NE SÖYLEYEYİM BİLEMEDİM"

Bu sözler karşısında sunucunun şaşkınlığını gizleyemedi ve "Bunun üzerine ne söyleyeyim bilemedim." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN