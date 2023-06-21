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CHP yandaşı Saymaz gerçeği günyüzüne çıkardı: Yerel seçimlerde İstanbul Ankara Adana Mersin kaybedilecek!

CHP yandaşı Saymaz gerçeği günyüzüne çıkardı: Yerel seçimlerde İstanbul Ankara Adana Mersin kaybedilecek!
21.06.2023 23:13

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Seçim sonrası CHP'deki koltuk savaşı tam gaz devam ederken, kaos ise her geçen büyümeye devam ediyor. Durum öyle bir hal aldı ki CHP'nin fonladığı isimler hezimetin farkına vardı. Bunun son örneği ise CHP yandaşı İsmail Saymaz oldu. Saymaz katıldığı yayında Millet İttifakı’nda kaos yaşandığını dile getirerek yerel seçimlerde İYİ Parti ile CHP’nin ortak aday çıkarmasının zor olduğunu vurguladı. Ayrılığın devam etmesi halinde Cumhur İttifakı karşısında İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Antalya kaybedilebilir" dedi. Bu sözlerin ardından şoke olan sunucu ise “Bunun üzerine ne söyleyeyim bilemedim” ifadelerini kullandı.

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