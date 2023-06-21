ABD Büyükelçisi Flake'den itiraf: Türkiye'nin Ukrayna'daki desteği oynadığı küresel rolün bir başka örneğidir

"EKONOMİ TİCARET BAĞLARIMIZI DAHA DA İLERLETMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Programda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay ise, şunları söyledi: "Geçen sene yeni rekorlar kırarak 30 milyar doları aşan ticaret hacmimiz, bizi 100 milyar dolarlık ticaret hedeflerimize bir adım daha yaklaştırdı. Karşılıklı yatırımlar da artıyor. Şu anda 2 binden fazla ABD şirketi var ve bunun karşılığında 14.3 milyar dolarlık bir yatırım değeri var. Türk şirketleri ABD'ye 9.7 milyar dolar yatırım yaptı. Geçen yıl da bir önceki yıla göre önemli bir artışla 1 milyondan fazla ABD'li turistimizi ağırladık. Ekonomi ticaret bağlarımızı daha da ilerletmeyi dört gözle bekliyoruz. Ayrıca, yakın çevremizden Afrika'ya, enerji ve gıda güvenliğinden terörle mücadeleye kadar pek çok bölgesel ve küresel konuda çıkarlarımız ve hedeflerimiz örtüşüyor. Gelecekteki konsantrasyonumuzda yeşil dönüşüm ve dijitalleşme üzerine çok katmanlı fırsatları ortaya çıkaracağız.

"İLİŞKİLERİMİZİ BÜYÜTMEYE VE GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Önümüzdeki dönemde de ilişkilerimizin büyümeye güçlenmeye ve çeşitlenmeye devam edeceğinden hiç şüphem yok. Büyükelçi Flake'yi ve Amerikan halkını bu önemli vesileyle kişisel olarak en içten tebriklerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kişisel dostluğumuzu geliştirmek için Jeff ile tenis oynamayı dört gözle bekliyorum."