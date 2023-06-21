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    • 21.06.2023 19:43
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    Türkiye ve Gardaş Azerbaycan'ın “Alpan-2023” ortak tatbikatı başladı!

    Türkiye ve Azerbaycan'ın “Alpan-2023” ortak tatbikatı başladı. Gerçekleştirilen tatbikatın senaryosuna göre, üstlerden kalkan hava araçları, konvansiyonel düşmanın hava savunmasını, komuta kontrol merkezini ve toplama tesislerini ve diğer düşman hedeflerini yakın ve uzak menzilden imha etme görevlerini icra etti. İşte detaylar..

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Türkiye ve Azerbaycan’dan ortak tatbikat!

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılı için belirlenen askeri plana göre Azerbaycan Hava Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri personelinin katıldığı "Alpan-2023" ortak tatbikatının Azerbaycan'da başladığı ifade edildi.



    Gerçekleştirilen tatbikatın senaryosuna göre, üstlerden kalkan hava araçları, konvansiyonel düşmanın hava savunmasını, komuta kontrol merkezini ve toplama tesislerini ve diğer düşman hedeflerini yakın ve uzak menzilden imha etme görevlerini icra etti.

    BİRİMLERİN ETKİLEŞİMİNİ SAĞLAMAK VE MUHAREBE KABİLİYETİNİN ARTTIRILMASI AMAÇLANDI
    Tatbikatla askeri personelin teorik ve pratik becerilerini geliştirmenin yanı sıra, birimlerin etkileşimini sağlamak ve muharebe kabiliyetinin arttırılmasının amaçlandığı belirtildi.

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    Haberler Güncel Türkiye ve Gardaş Azerbaycan'ın “Alpan-2023” ortak tatbikatı başladı!
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