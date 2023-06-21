Türkiye ve Gardaş Azerbaycan'ın “Alpan-2023” ortak tatbikatı başladı!





Gerçekleştirilen tatbikatın senaryosuna göre, üstlerden kalkan hava araçları, konvansiyonel düşmanın hava savunmasını, komuta kontrol merkezini ve toplama tesislerini ve diğer düşman hedeflerini yakın ve uzak menzilden imha etme görevlerini icra etti.

BİRİMLERİN ETKİLEŞİMİNİ SAĞLAMAK VE MUHAREBE KABİLİYETİNİN ARTTIRILMASI AMAÇLANDI

Tatbikatla askeri personelin teorik ve pratik becerilerini geliştirmenin yanı sıra, birimlerin etkileşimini sağlamak ve muharebe kabiliyetinin arttırılmasının amaçlandığı belirtildi.