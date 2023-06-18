Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu için oy dilenen YPG elebaşı Salih Müslim çok dertli: Artık sadece drone ile değil savaş uçaklarıyla vuruyorlar

"ARTIK SADECE DRONLAR İLE DEĞİL SAVAŞ UÇAKLARI İLE DE VURUYORLAR"

Seçimler sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) nokta operasyonlarıyla ve Mehmetçik'in göz açtırmamasıyla büyük bir sıkıntıya giren terör örgütünde ciddi bir moral bozukluğu olduğu da ortaya çıktı.

Rusya'nın Suriye'de Türkiye'nin savaş uçaklarıyla da operasyon yapmasına izin verdiğini ifade eden Müslim yaşadığı hayal kırıklığını "Yalnız dronlar değil savaş uçakları için de hava sahasını açmışlar. Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle Türkiye'ye muhtaç. Ukrayna ile savaş, Batı'nın bundan dolayı yıllardır uyguladığı yaptırımlar, ambargolar nedeniyle Rusya Türkiye'ye muhtaç." sözleriyle aktardı.