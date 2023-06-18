Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu için oy dilenen YPG elebaşı Salih Müslim çok dertli: Artık sadece drone ile değil savaş uçaklarıyla vuruyorlar

Türkiye, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdürmeye devam ediyor. Teröristlere göz açtırılmazken TSK ve MİT iş birliği bebek katillerinin korkulu rüyası oluyor. Teröristleri saran korku artık açıklamalarına da yansımış durumda.
PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde siyasi kanadının elebaşlarından Salih Müslim, terör örgütünün kanalında örgütün yaşadığı çaresizliği itiraf etti.
TÜRKİYE'YE KARŞI BİR İTİRAZ YOK
Müslim, Türkiye'nin terör örgütüne yönelik müdahalelerine karşı bölgedeki diğer devletlerin itiraz edemediğini söyledi.
"Türk devletinin bölgeye dönük yoğun saldırılarına karşı kimsenin ses çıkarmaması çok dikkat çekici" diyen Müslim, "9 Suriye rejim askeri öldürülmüş, kimse tık diyemiyor. Hatta Suriye rejimi taziye mesajı bile yayınlamıyor" şeklinde konuştu.
"ARTIK SADECE DRONLAR İLE DEĞİL SAVAŞ UÇAKLARI İLE DE VURUYORLAR"
Seçimler sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) nokta operasyonlarıyla ve Mehmetçik'in göz açtırmamasıyla büyük bir sıkıntıya giren terör örgütünde ciddi bir moral bozukluğu olduğu da ortaya çıktı.
Rusya'nın Suriye'de Türkiye'nin savaş uçaklarıyla da operasyon yapmasına izin verdiğini ifade eden Müslim yaşadığı hayal kırıklığını "Yalnız dronlar değil savaş uçakları için de hava sahasını açmışlar. Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle Türkiye'ye muhtaç. Ukrayna ile savaş, Batı'nın bundan dolayı yıllardır uyguladığı yaptırımlar, ambargolar nedeniyle Rusya Türkiye'ye muhtaç." sözleriyle aktardı.