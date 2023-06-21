Son dakika: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret, memur maaşı ve konut kirası açıklaması: Enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz

EKONOMİYE İLİŞKİN YOL HARİTASI

Seçim döneminde açıkladığımız memur maaşları ile ilgili sözleri unutmadıklarını dile getiren ve ekonomiye ilişkin yol haritasını paylaşan Başkan Erdoğan, "Büyüyen ekonomiden 85 milyonun tammamının hak ettiği payı alacaktır. Ekonomik koordinasyon kurulu ilk toplantısını yaptı. Büyümekte kararlıyız. Vatandaşın işini aşını koruyup büyütmesi önceliklerimizdir." dedi.

Ayrıca Başkan Erdoğan, "Enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımlar atacağız. Çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Geçici düzenleme ile yenilenen kira artırım oranını 25 ile sınırlamıştık. Yenilenecek sözleşmeler içinde aynı uygulamayı sürdüreceğiz. Bundan sonra da üreticilerimizi destekleyeceğiz. " şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Başkan Erdoğan, konuşmasında Kılıçdaoğlu'na yönelikte sert açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Son rakamla birlikte asgari ücret 2002 yılına göre reel olarak yüzde 312 artış göstermiştir. Şimdi çıkmış bay bay Kemal bak yine bize kaldı bu iş diyor. Ne sana kaldı? Sen şu anda maalesef tilki marifetiyle koşturup duruyorsun. Yetişemediğin üzüme koruk demeye devam ediyorsun." dedi.

KİRALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan, son günlerde gündemde sıkça yer alan konut kiralarına ilişkinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "2022 yılı Haziran ayında yaptığımız geçici düzenleme ile yenilenen konut kira sözleşmelerinde kira artırım oranının yüzde 25'le sınırlamıştık. 2023 yılı Temmuz ayından itibaren yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı uygulamayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.