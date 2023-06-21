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    • 21.06.2023 19:35
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    Suç örgütü elebaşı Fırat Delibaş İstanbul'da yakalandı!

    İstanbul'da düzenlenen operasyonda, aralarında çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı Fırat Delibaş'ın da olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Delibaş ile diğer 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

    Delibaş İstanbul’da yakalandı!

    İstanbul'da düzenlenen operasyonda, aralarında çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı Fırat Delibaş'ın da olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

    YERİ TESPİT EDİLDİ

    Çalışma sonucu 2000 yılında Beyoğlu'nda Nijerya uyruklu "Paul Etin Usrifo'yu tasarlayarak öldürme" ve 2019'da Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerine karşı "görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları olan Fırat Delibaş'ın Esenyurt'ta olduğu tespit edildi.

    FIRAT DELİBAŞ VE 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Zafer Mahallesi'ndeki bir sitede saklanan Delibaş, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda suç örgütü mensupları Cuma B, Şehmus D, Nevzat Y, Mehmet B. ve Efraim Y. de yakalandı.

    Delibaş ile diğer 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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    Haberler Güncel Suç örgütü elebaşı Fırat Delibaş İstanbul'da yakalandı!
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