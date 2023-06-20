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    Sakarya'dan acı haber! Makamında kalp krizi geçiren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç yaşamını yitirdi

    Acı haber Sakarya'dan geldi... Makamında kalp krizi geçiren Sakarya'nın Erenler ilçesinin Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    takvim.com.tr
    Makamında kalp krizi geçirmişti! Yaşamını yitirdi

    Sakarya'nın Erenler ilçe Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, (59) makam odasında geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



    Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, saat 16.00 sıralarında makam odasında kalp krizi geçirdi. Belediye çalışanları durumu fark ederek, 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi.



    YAŞAMINI YİTİRDİ
    Başkan Kılıç, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 çocuk babası Fevzi Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



    YÜREK BURKAN DETAY
    Kılıç'ın kalp krizi geçirmeden dakikalar önce yaptığı ziyaretlerden paylaştığı fotoğraflar yürek burktu.






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