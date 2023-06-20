Sakarya'dan acı haber! Makamında kalp krizi geçiren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç yaşamını yitirdi





YAŞAMINI YİTİRDİ

Başkan Kılıç, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 çocuk babası Fevzi Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.