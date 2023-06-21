Resmen kıyamet kopacak! Saat verildi! O 8 şehirde... Meteoroloji’den felaket alarmı!

Yağışların; Karadeniz(Sinop hariç) Sakarya, Çankırı, Ardahan, Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli; Trabzon, Rize, Artvin, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kuzeybatısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor.!

0 8 İLDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre; Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Karadeniz(Sinop hariç) Çankırı, Ardahan, Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli(21-50 kg/m2) Trabzon, Rize, Artvin, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kuzeybatısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor.