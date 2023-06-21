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    • Güncel
    • 21.06.2023 11:36
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    • 21.06.2023 11:36
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    Resmen kıyamet kopacak! Saat verildi! O 8 şehirde... Meteoroloji’den felaket alarmı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında değişiklikler bekleniyor. İç Ege ve Akdeniz bölgelerinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması öngörülüyor. Ancak, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde ise 3 ila 5 derece düşüş yaşanması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Resmen kıyamet kopacak! Saat verildi! O 5 şehirde...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 il için sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yaz aylarına rağmen artan yağışlar sebebiyle en sık aratılanlar arasında hava durumu yer alıyor. MGM'den vatandaşlara saat verildi. İşte tehlikenin yaklaştığı iller...

    METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLADI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar, Kütahya çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey ve batı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların; Karadeniz(Sinop hariç) Sakarya, Çankırı, Ardahan, Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli; Trabzon, Rize, Artvin, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kuzeybatısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor.!

    0 8 İLDE YAŞAYANLAR DİKKAT

    Yapılan son değerlendirmelere göre; Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Karadeniz(Sinop hariç) Çankırı, Ardahan, Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli(21-50 kg/m2) Trabzon, Rize, Artvin, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kuzeybatısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor.

        (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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        Haberler Güncel Resmen kıyamet kopacak! Saat verildi! O 8 şehirde... Meteoroloji’den felaket alarmı!
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