Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşik Krallık’ı ziyaret edecek

Birleşik Krallık ve Ukrayna tarafından ortaklaşa düzenlenecek 2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı, sonuncusu Lugano'da İsviçre ile birlikte gerçekleştirilen yıllık etkinliklerin devamını teşkil ediyor. Söz konusu konferanslar Ukrayna'nın kalkınmasına ve savaş sonrası yeniden inşasına odaklanıyor.

Bakan Fidan, söz konusu konferans marjında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.