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    • 20.06.2023 16:13
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    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşik Krallık’ı ziyaret edecek

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 21-22 Haziran’da Birleşik Krallık’a ziyaret gerçekleştirecek.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakan Fidan Birleşik Krallık’ı ziyaret edecek

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 21-22 Haziran 2023 tarihlerinde Londra'da düzenlenecek 2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı'na iştirak etmek üzere Birleşik Krallık'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

    Birleşik Krallık ve Ukrayna tarafından ortaklaşa düzenlenecek 2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı, sonuncusu Lugano'da İsviçre ile birlikte gerçekleştirilen yıllık etkinliklerin devamını teşkil ediyor. Söz konusu konferanslar Ukrayna'nın kalkınmasına ve savaş sonrası yeniden inşasına odaklanıyor.

    Bakan Fidan, söz konusu konferans marjında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

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