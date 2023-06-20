Son dakika: Asgari ücrete ara zam toplantısı! Komisyon görüşme için masada... Asgari ücret ne kadar olacak? İşte TİSK ve Türk-İş'in teklifi

"ARZU ETTİĞİMİZE YAKIN BİR RAKAM"

Basın mensuplarının, 10 bin lira ile 12 bin lira arasında bir rakamın telaffuz edildiğini yönündeki sorusu üzerine Atalay, "Onları söylemenin bir anlamı yok. Ben konuştuktan sonra bir daha ne işçi ne TÜRK-İŞ konuşur. Kendimi de sizi de sıkıntıya sokacak, mahcup edecek bir şey söylemeyeyim. Arzu ettiğimize yakın bir rakam olur diye umut ediyorum. Yarın ya da en kötü çarşamba günü belli bir yere varırız." dedi.