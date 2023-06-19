Kalyon Holding'ten dev proje! "Romanya'nın doğal gaz ihtiyacının yüzde 45'ini karşılayacak"

Özellikle bizler için bizim böyle kritik bir altyapı yatırım işinde oluşumuz bizim Kalyon ve Türk müteahhitleri açısından çok önemli bir adım. Çünkü doğal gaz boru hattı çok herkesin kolaylıkla yapabileceği bir iş değil. Burada da biz uluslararası rakiplerimize teknik olarak da fark ataraktan bu işi uhdemize almış olduk. Avrupa'nın da enerji bağımsızlığın da çok önem yaratan bir proje olduğu için bu projeyi de bir Türk firması olarak almanın gururunu yaşıyoruz tabi ki" dedi.