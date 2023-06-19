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    • 19.06.2023 16:55
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    Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Sözde lider kadrodan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    MSB Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sözde lider kadrodan olduğu değerlendirilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    takvim.com.tr
    Sözde lider kadroya 2 çizik!

    Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu.

    SÖZDE LİDER KADROSUNDA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
    Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sözde lider kadrodan olduğu değerlendirilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sözde lider kadrodan olduğu değerlendirilen 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

    ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
    Bölgede teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında;

    2 adet M-16 piyade tüfeği,

    1 adet el bombası,

    180 adet 5,56 mm mermi,

    1 adet RPG-7 mühimmatı,

    1 adet silah üstü gece görüş dürbünü,

    Fotoğraf makinesi ve muhtelif yaşam malzemesi yer aldı."

    İNLERİNE GİRMEYE DEVAM!
    Öte yandan mehmetçik Hakurk'ta düzenlediği operasyonda da çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

    Bakanlık konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler; - 145 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip mühimmatı, - 20 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip (dip tapalı) mühimmatı, - 7 adet 30x29mm AGS-17 B/A mühimmatı." ifadelerine yer verdi.

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