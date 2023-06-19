Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Sözde lider kadrodan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sözde lider kadrodan olduğu değerlendirilen 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Bölgede teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında;

2 adet M-16 piyade tüfeği,

1 adet el bombası,

180 adet 5,56 mm mermi,

1 adet RPG-7 mühimmatı,

1 adet silah üstü gece görüş dürbünü,

Fotoğraf makinesi ve muhtelif yaşam malzemesi yer aldı."