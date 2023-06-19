Asgari ücret toplantısı sonrası DİSK Genel Başkanı Kazım Doğan'dan gazeteciye şok tepki: 'Konuşma fazla, gelme lan bir daha!

Asgari ücrette ara zam dönemi geldi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından basın açıklaması düzenledi.
Gerçekleştirilen basın açıklamasında gazeteciler hazır bulundu.DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu açıklama yaptığı sırada gazetecilerden biri, görüntü almak istedi.
FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTEYEN GAZETECİYE KIZDI
Sabah'ın haberine göre, o esnada DİSK Tekstil İş Genel Başkanı Kazım Doğan, fotoğraf çekmek isteyen gazeteciye kızdı. Doğan gazetecinin fotoğraf çekmesine kızınca, toplantı sonunda tepkiyle karşılaştı. Toplantı sonunda ikili arasında başlayan tartışmayla ortam alevlendi.