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    • 19.06.2023 16:13
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    • 19.06.2023 16:13
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    Asgari ücret toplantısı sonrası DİSK Genel Başkanı Kazım Doğan'dan gazeteciye şok tepki: 'Konuşma fazla, gelme lan bir daha!

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için bugün 2'nci kez toplandı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) toplantının, ardından basın açıklaması düzenledi. Açıklamanın ardından DİSK Tekstil İş Genel Başkanı Kazım Doğan, beklenmedik bir olayla dikkatleri üzerine çekti. Bir gazetecinin fotoğraf çekmek istemesine izin vermeyen Doğan, gazeteciye sert bir tepki göstererek, "Konuşma fazla, gelme lan bir daha" şeklinde yanıt verdi. Kazım Doğan'ın bu ifadeleri, basın açıklamasının düzenlendiği salonda bulunan gazetecilerin tepkisini çekti.

    takvim.com.tr
    DİSK yöneticisi gazeteciyi azarladı: Gelme lan bir daha

    Asgari ücrette ara zam dönemi geldi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından basın açıklaması düzenledi.

    Gerçekleştirilen basın açıklamasında gazeteciler hazır bulundu.DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu açıklama yaptığı sırada gazetecilerden biri, görüntü almak istedi.

    FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTEYEN GAZETECİYE KIZDI
    Sabah'ın haberine göre, o esnada DİSK Tekstil İş Genel Başkanı Kazım Doğan, fotoğraf çekmek isteyen gazeteciye kızdı. Doğan gazetecinin fotoğraf çekmesine kızınca, toplantı sonunda tepkiyle karşılaştı. Toplantı sonunda ikili arasında başlayan tartışmayla ortam alevlendi.

        "SİZ İŞÇİLERE BÖYLE Mİ YAPIYORSUNUZ, ÇEKMEMİZİ İSTEMİYORSANIZ NİYE BİZİ ÇAĞIRIYORSUNUZ?"
        Gazeteci, "Benden ne istiyorsunuz beyefendi. Siz işçilere de böyle mi yapıyorsunuz? Böyle mi savunuyorsunuz haklarını? Çekmemizi istemiyorsunuz niye bizi çağırıyorsunuz, ayıp değil mi canlı yayında böyle yapıyorsunuz?" dedi. Doğan ise tartışma sırasında gazeteciye şaşkına çeviren ifadeler kullandı.

        "KONUŞMA FAZLA, GELME LAN BİR DAHA"
        DİSK Tekstil İş Genel Başkanı Kazım Doğan, bir anda gazeteciye, "Konuşma fazla, gelme lan bir daha." şeklinde cevap verdi.Doğan'ın bu ifadeleri, basın açıklamasının düzenlendiği salonda bulunan gazetecilerin tepkisini çekti.

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        Haberler Güncel Asgari ücret toplantısı sonrası DİSK Genel Başkanı Kazım Doğan'dan gazeteciye şok tepki: 'Konuşma fazla, gelme lan bir daha!
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