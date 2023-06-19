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    • 19.06.2023 16:12
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    FETÖ ve CHP yandaşlarından bayat operasyon! Eski haberle A Haber'i hedef aldılar

    Sosyal medya üzerinden algı ve dezenformasyon yapan CHP yandaşı ve FETÖ iltisaklı hesaplar ve medya kuruluşları bir kez daha A Haber'e saldırdı. 2017'de yayınlanan bir haberi yeniymiş gibi servis eden FETÖ ve CHP yandaşlarının giriştiği algı operasyonu deşifre oldu.

    takvim.com.tr
    Sosyal medyada bayat operasyon!

    CHP ve FETÖ'cülerin sosyal medya üzerinden giriştiği algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

    Özellikle seçim döneminde vites artıran operasyon merkezleri yaşadıkları mağlubiyetin ardından hükümeti ve milli medyayı hedef almayı sürdürüyor.

    Sosyal medyada FETÖ iltisaklı bazı hesaplar ve CHP yandaşı medya ortak şekilde A Haber'i hedef aldı.

    FETÖ'CÜ HESAPLAR DOLAŞIMA SOKTU
    2017'de     yapılan "Ekmekteki israfı önleme" amaçlı bir haber yeniymiş gibi servis edilirken; "Ekmeğe zam geldi diyemedi, gramaj değişikliği halkı memnun etmiş gibi verildi" şeklinde manipülatif bir başlıkla algıyla girişildi.

    Türkiye'nin yaşadığı "Asrın Felaketi" sırasında da algı operasyonlarına girişen FETÖ iltisaklı Gökhan Özbek ve Kemal Özkiraz tarafından yönetilen "23 Derece" isimli hesap manipülasyonda başı çekti.

    2017'deki haberi yeniymiş gibi "A Haber yine bildiğiniz gibi" başlığı ile paylaşan 23 Derece isimli hesap, videoyu dolaşıma soktuktan bir süre sonra paylaşımını sildi.

    23 Derece'nin videoyu dolaşıma sokmasının ardından, FETÖ iltisaklı hesaplardan "Kaç Saat Oldu?" ve "Arşiv Unutmaz" hesapları da videoyu paylaşarak algı yaptı.

    A Haber'in ekmeğin gramajının düşmesini savunduğunu iddia eden ve haberde konuşan vatandaşın ifadelerini çarpıtan FETÖ iltisaklı hesaplar video üzerinden operasyona girişti.

    CHP YANDAŞI MEDYA ORTAK OLDU
    FETÖ iltisaklı hesapların A Haber'i hedef alarak 2017'deki haberi yeniymiş gibi dolaşıma sokmasının ardından CHP yandaşı medya operasyonu ilerleterek söz konusu videoyu manşetlerine taşıyarak haber yaptı.

        T24 isimli internet sitesi, İstanbul'da ekmeğe yapılması gündemde olan zam üzerinden A Haber'i hedef aldı.

        "A Haber 'ekmek 250 gramdan 200 grama düşecek' şeklinde haber yaptı, bunu da 'halkı memnun etti' şeklinde servis etti" diyerek manşete taşıyarak algı operasyonu yaptı. Ekmek zammı ve A Haber üzerinden manipülasyon yapıldı.

        CHP yandaşı bir diğer medya kuruluşu olan Halk TV de T24'e benzer bir operasyona girişti. Manşete taşıdığı 2017 yılına ait haberi "Ekmeğin gramı düştü... A Haber 'Memnun eden gelişme' diye servis etti" şeklinde servis etti. Haberin içeriğinde de T24'e benzer ifadeler kullanıldı.

        Operasyona ortak olan bir diğer yandaş kuruluş da Artı Gerçek oldu.

        Haberi sosyal medya hesabından ve internet sitesinden paylaşan Artı Gerçek, "A Haber 'ekmeğe zam geldi' diyemedi: 'Gramaj değişikliği' halkı 'memnun etmiş" dedi.
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