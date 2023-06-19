FETÖ ve CHP yandaşlarından bayat operasyon! Eski haberle A Haber'i hedef aldılar

CHP ve FETÖ'cülerin sosyal medya üzerinden giriştiği algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

Özellikle seçim döneminde vites artıran operasyon merkezleri yaşadıkları mağlubiyetin ardından hükümeti ve milli medyayı hedef almayı sürdürüyor.

Sosyal medyada FETÖ iltisaklı bazı hesaplar ve CHP yandaşı medya ortak şekilde A Haber'i hedef aldı.

FETÖ'CÜ HESAPLAR DOLAŞIMA SOKTU

2017'de yapılan "Ekmekteki israfı önleme" amaçlı bir haber yeniymiş gibi servis edilirken; "Ekmeğe zam geldi diyemedi, gramaj değişikliği halkı memnun etmiş gibi verildi" şeklinde manipülatif bir başlıkla algıyla girişildi.

Türkiye'nin yaşadığı "Asrın Felaketi" sırasında da algı operasyonlarına girişen FETÖ iltisaklı Gökhan Özbek ve Kemal Özkiraz tarafından yönetilen "23 Derece" isimli hesap manipülasyonda başı çekti.

2017'deki haberi yeniymiş gibi "A Haber yine bildiğiniz gibi" başlığı ile paylaşan 23 Derece isimli hesap, videoyu dolaşıma soktuktan bir süre sonra paylaşımını sildi.