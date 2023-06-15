Ankara'da belediye otobüsü faciası! Göle dönen yoldan geçti beton bariyer yıkıldı

Neredeyse her gün aynı manzarayla karşılaşan Ankaralılar, büyükşehir belediyesine tepkilerini dile getiriyor. Bu duruma bir de su baskınlarıyla meydana gelen vahim kazalar eklenince, Başkent'te yaşam gittikçe zorlaşıyor.

Dün öğle saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait yolcu otobüsü, Sancaktepe Mahallesi 1538'inci Sokak'tan geçti.

Bu durum beton bariyerin yıkılmasına neden oldu.