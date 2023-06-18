Sözde sanatçılardan LGBT terörü güzellemesi! Şimdi de Ahmet Mümtaz Taylan...

Geçtiğimiz seçim döneminde yaptıkları siyasi paylaşımlarla tepkilerin odağına oturan sözde ünlü isimler tepki çeken paylaşımlarına devam ediyor. Öte yandan son dönemlerde geri planda kalan sözde ünlü isimler yaptıkları paylaşımlar ve açıklamalarla tekrar dikkatleri üzerlerine toplama peşindeler.
SOSYAL MEDYA MAYMUNLARI
Bunun son örneği aile yapısını hedef alan sapkınlığa çanak tutarak, sürekli dillendiren bu isimler vatandaşların hassas noktası olan din üzerinden de toplumu ayrıştırmaya çalışmalarına devam ediyorlar. Sözde oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan sosyal medya hesabından 'Babalar Günü' paylaşımı adı altında LGBT terörü propagandasında bulundu.
LGBT TERÖRÜ SAVUNUCUSU
Sözde oyuncu paylaşımında günün anlamından çok LGBT savunuculuğuna soyundu.
"BAŞTA LGBT+ BİREYLERİN BABALARI"
Taylan paylaşımında, "Başta LGBT+ bireylerin babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı. Ahmet Mümtaz Taylan'ın tepki çeken paylaşımının ardından modası geçmiş bir ünlünün ifadeleri ise gündeme bomba gibi düştü.
SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Sözde oyuncunun LGBT terörünü destekleyen skandal 'Babalar Günü' paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
İSLAM DİNİNE NEFRET KUSTU
Seçimlerde TİP'ten milletvekili adayı olan ve hezimete uğrayan sözde oyuncu İlyas Salman, İslam nefretini bir kez daha kustu. Alkolden zor ayakta duran ve ne konuştuğunu bile bilmeyen Salman katıldığı bir programda söylediği sözler büyük tepki çekti.
"ÖMER VE OSMAN'IN ÖNÜNDE EĞİLMEM"
"İsrailli arkadaşımın önünde eğilirim" diyen Salman, "Ömer ve Osman'ın önünde eğilmem" dedi.