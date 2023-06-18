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    • 18.06.2023 19:14
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    Sözde sanatçılardan LGBT terörü güzellemesi! Şimdi de Ahmet Mümtaz Taylan...

    Aile yapısını hedef alan LGBT terörüne çanak tutan sözde sanatçıların ardı arkası kesilmiyor. Bunun son örneği ise gaylerin Babalar Günü'nü kutlayıp, bu sapkınlığa destek veren Ahmet Mümtaz Taylan oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kullanıcılar tarafından tepki topladı.

    takvim.com.tr
    Sözde sanatçılardan LGBT terörü güzellemesi!

    Geçtiğimiz seçim döneminde yaptıkları siyasi paylaşımlarla tepkilerin odağına oturan sözde ünlü isimler tepki çeken paylaşımlarına devam ediyor. Öte yandan son dönemlerde geri planda kalan sözde ünlü isimler yaptıkları paylaşımlar ve açıklamalarla tekrar dikkatleri üzerlerine toplama peşindeler.

    SOSYAL MEDYA MAYMUNLARI
    Bunun son örneği aile yapısını hedef alan sapkınlığa çanak tutarak, sürekli dillendiren bu isimler vatandaşların hassas noktası olan din üzerinden de toplumu ayrıştırmaya çalışmalarına devam ediyorlar. Sözde oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan sosyal medya hesabından 'Babalar Günü' paylaşımı adı altında LGBT terörü propagandasında bulundu.

    LGBT TERÖRÜ SAVUNUCUSU
    Sözde oyuncu paylaşımında günün anlamından çok LGBT savunuculuğuna soyundu.

    "BAŞTA LGBT+ BİREYLERİN BABALARI"
    Taylan paylaşımında, "Başta LGBT+ bireylerin babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı. Ahmet Mümtaz Taylan'ın tepki çeken paylaşımının ardından modası geçmiş bir ünlünün ifadeleri ise gündeme bomba gibi düştü.

    SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
    Sözde oyuncunun LGBT terörünü destekleyen skandal 'Babalar Günü' paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti.

    İşte o paylaşımlardan bazıları:

    İSLAM DİNİNE NEFRET KUSTU
    Seçimlerde TİP'ten milletvekili adayı olan ve hezimete uğrayan sözde oyuncu İlyas Salman, İslam nefretini bir kez daha kustu. Alkolden zor ayakta duran ve ne konuştuğunu bile bilmeyen Salman katıldığı bir programda söylediği sözler büyük tepki çekti.

    "ÖMER VE OSMAN'IN ÖNÜNDE EĞİLMEM"
    "İsrailli arkadaşımın önünde eğilirim" diyen Salman, "Ömer ve Osman'ın önünde eğilmem" dedi.

        "KILDA KERAMET OLSA KEÇİLER PEYGAMBER OLURDU"
        Ne konuştuğunu bilmeyen alkolik İlyas Salman konuşmasında skandal ifadelere yer verdi:

        "Kılda keramet olsa keçiler peygamber olurdu. En güzel kıl sevgilimizin kılı, o da yemeğimize düşse midemiz bulanıyor. Yeterki kıl yerine akıl olsun. Sevgili İsrail saçlı arkadaşımız aklıyla yönetiyor burayı, ben ona sonuna kadar saygıyla önünde eğiliyorum. Ben herkesin önünde eğilmem, bakın Ömer'in önünde eğilmem, Osman'ın önünde eğilmem. Kim ne derse desin umrumda değil. Laf ile pilav içersen deniz yıkar yağ da benden."

        LGBT TERÖRÜ AB'DEN FONLANIYOR
        Türkiye'de Türkiye İşçi Partisi (TİP), HDP ve PKK'nın yaygınlaştırmaya çalıştığı LGBT lobisine Avrupa ülkeleri ve ABD'den para akıyor. Adında LGBT geçen 22 derneğe sadece son 5 yılda tam 20 milyon dolar aktarıldığı öğrenildi. Küresel bir toplum mühendisliği projesine dönüşen LGBT'liler, Türkiye'de de faaliyet alanını artırıyor. LGBT lobisi, ağırlıklı olarak sözde "sivil toplum kuruluşu" adı altında tabanını genişletmeye çalışıyor.

            EN ÇOK DESTEKLEYEN ÜLKE İSVEÇ
            Derneklere fon aktaranların yelpazesi oldukça geniş. Ülke bazında en çok fonu 74 milyon lira ile İsveç aktardı. Onu sırayla Belçika, ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda, Norveç, Fransa, Makedonya ve Kanada takip etti. Kuruluş olarak da en çok yardım Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler'den (BM) geldi. İsveç Konsolosluğu, ABD Büyükelçiliği, Hollanda Büyükelçiliği gibi yabancı devletlere bağlı misyon temsilcilikleri de fon aktaran kuruluşlar arasında.

            TİP, HDP VE PKK TARAFINDAN YAYGINLAŞTIRILMAYA ÇALIŞIYOR
            Türkiye'deki toplumun milli ve manevi değerlerine "dinamit" yerleştiren LGBT için kendi tabanını dahi karşısına alarak siyasi bir söylem üreten muhalefet, vekil adaylığı yarışında da sapkınlığa desteğini gözler önüne sermişti.

            PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin adayları sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Semyani Perizade, HDP vekil aday adayı olarak tanıtıldı. Şarkıcı Perizade'nin LGBT üyesi olduğu ortaya çıktı.

            LGBT DAYATMASINA KARŞI YÜRÜYÜŞÜ SABOTE ETMİŞLERDİ
            Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), TİP ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) LGBT dayatmasına karşı geçtiğimiz aylarda gerçekleşen yürüyüşe karşı çıktıklarını belirten ve LGBT'yi desteklediklerini açıklayan açıklamalar yapmıştı. CHP'nin son dönemde HDP ile birlikteliği LGBT'ye verdikleri destekle de ayyuka çıktı.

            Kirli ittifakta kimi CHP'li parti yöneticileri sosyal medyadan LGBT'ye destek paylaşımları yaparken, HDP Genel Merkezi sosyal medya hesabından da LGBT'ye destek içeren paylaşımlar yapılmıştı.

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            Üvey anne
            Haberler Güncel Sözde sanatçılardan LGBT terörü güzellemesi! Şimdi de Ahmet Mümtaz Taylan...
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