Sözde sanatçılardan LGBT terörü güzellemesi! Şimdi de Ahmet Mümtaz Taylan...

"Kılda keramet olsa keçiler peygamber olurdu. En güzel kıl sevgilimizin kılı, o da yemeğimize düşse midemiz bulanıyor. Yeterki kıl yerine akıl olsun. Sevgili İsrail saçlı arkadaşımız aklıyla yönetiyor burayı, ben ona sonuna kadar saygıyla önünde eğiliyorum. Ben herkesin önünde eğilmem, bakın Ömer'in önünde eğilmem, Osman'ın önünde eğilmem. Kim ne derse desin umrumda değil. Laf ile pilav içersen deniz yıkar yağ da benden."