CHP'li İBB hizmet nedir görsün... Türkiye'nin en hızlı metrosu, İstanbul'a ilklerin ve enlerin projesi: Megakente mega yatırımda ikinci etap
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı metro hattının Gayrettepe istasyonunda incelemelerde bulundu. Son 21 yıl içerisinde bakanlık olarak İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısına 665 milyar liranın üstünde yatırım yaptıklarını dile getiren Uraloğlu, megakenti geleceğe taşıyacak proje ve yatırımların hız kesmeden devam edeceğini sözlerine ekledi. Bakan Uraloğlu'nun gündeminde vasat belediyecilik anlayışıyla İstanbulluyu hizmetten mahrum bırakan CHP'li İBB de vardı... Ekrem İmamoğlu yönetiminin proje üretimi ve yatırım konusunda çok yavaş ve eksik kaldığını söyleyen Uraloğlu, "Hamaset dolu günübirlik tartışmalara ayıracak vaktimiz yok. Hizmet odaklı olmalıyız. Herkes üzerine düşen görevi yapmalı" dedi. Öte yandan proje sayesinde Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya düşecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın Gayrettepe istasyonu etabını gelecek aylarda hizmete almak için aralıksız çalıştıklarını belirterek, "Çalışmalarda sona yaklaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, Gayrettepe ile Kağıthane arasında test sürüşü gerçekleştirdi. Uraloğlu, incelemelerin ardından basın mensuplarına bilgi verdi.
İlklerin ve enlerin projesi olan ve Türkiye'nin en hızlı metrosu olma özelliği taşıyan hattı yerinde incelediklerini dile getiren Uraloğlu, hattın İstanbul Havalimanı-Kağıthane etabının 22 Ocak'ta açıldığını anımsatarak, "23 Ocak'tan beri günde 112 sefer yaparak; Kargo Terminali, İstanbul Havalimanı, Terminal-2, İhsaniye, Göktürk, Hasdal, Kemerburgaz, Kağıthane istasyonları olmak üzere 8 istasyonda hizmet veriyoruz. Bugüne kadar açılıştan itibaren 2 milyon üstünde yolcu taşıdık, 20 dakika sefer sıklığıyla aylık ortalama 450 bin yolcuya hizmet verdik." diye konuştu.
Metro hattındaki çalışmalarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Şimdi de önümüzdeki aylarda hizmete almak için aralıksız çalıştığımız hattımızın Gayrettepe istasyonunu da içeren 3,5 kilometre uzunluğundaki Kağıthane-Gayrettepe etabındaki çalışmalarda sona yaklaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
72 metre derinliğiyle Türkiye'nin en derin metro istasyonu olma özelliğine sahip Gayrettepe İstasyonu'nun hizmete alınmasıyla havalimanı metro hattımız Metrobüs ve Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattı ile entegre olacak. Hattın erişilebilirlik fonksiyonu gelişecek aynı zamanda Şişli ve Beşiktaş'ta Kağıthane ve Eyüp ilçelerine metro ile bağlanmış olacak."