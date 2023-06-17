CHP’li İBB hizmet nedir görsün... Türkiye’nin en hızlı metrosu, İstanbul’a ilklerin ve enlerin projesi: Megakente mega yatırımda ikinci etap

İlklerin ve enlerin projesi olan ve Türkiye'nin en hızlı metrosu olma özelliği taşıyan hattı yerinde incelediklerini dile getiren Uraloğlu, hattın İstanbul Havalimanı-Kağıthane etabının 22 Ocak'ta açıldığını anımsatarak, "23 Ocak'tan beri günde 112 sefer yaparak; Kargo Terminali, İstanbul Havalimanı, Terminal-2, İhsaniye, Göktürk, Hasdal, Kemerburgaz, Kağıthane istasyonları olmak üzere 8 istasyonda hizmet veriyoruz. Bugüne kadar açılıştan itibaren 2 milyon üstünde yolcu taşıdık, 20 dakika sefer sıklığıyla aylık ortalama 450 bin yolcuya hizmet verdik." diye konuştu.