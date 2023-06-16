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    • 16.06.2023 16:23
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    Millet iradesini hedef alan Berna Laçin'i şeref konuğu yapan Paris Büyükelçisi Ali Onaner merkeze çekildi

    Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. 14 Mayıs sonrası seçmeni hedef alan Berna Laçin'i şeref konuğu olarak davet eden Paris Büyükelçisi Ali Onaner merkeze çekildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Milleti hedef alanları baş tacı edenlere af yok

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ ederken, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği görevi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç'e verildi.

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, yeni görevleri tebliğ ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.Buna göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

    2015'te Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı olarak göreve başlayan, 2019'dan bugüne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Şubat 2022'den bu yana Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

    Fidan'ın tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri şu şekilde sıralandı:

    "Paris Büyükelçiliğine Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer, Varşova Büyükelçiliğine Rauf Alp Denktaş, Asuncion Büyükelçiliğine Yavuz Kül, Fas Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç, Kiev Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdindeki Daimi Temsilciliğe Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Nevzat Uyanık, Madrid Büyükelçiliğine Nüket Küçükel Ezberci."

    PARİS BÜYÜKELÇİSİ ONANER MERKEZE ÇEKİLDİ
    Merkeze çekilen Ali Onaner'in yerine Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer atandı. Bu değişiklik seçim sürecinde Paris Büyükelçiliği'nde verilen bir daveti akıllara getirdi.

    BERNA LAÇİN'İ ŞEREF KONUĞU OLARAK DAVET ETTİ
    Onaner, mayıs ayında büyükelçilikte bir davet organize etti. Bu davette misafirlere ünlü piyanist Gülsin Onay konser verdi. Bu organizasyonda dikkat çeken bir davetli vardı. Her fırsatta hükümeti eleştiren, muhalefetin borazanlığını yapan Berna Laçin de davetliler arasındaydı.

    Davetten bir paylaşım yapan Laçin, "Paris'te kendi bayrağımızın altında olmak çok güzel bir duygu. Büyükelçimiz Sn Ali Onaner'in daveti ile muhteşem piyanistimiz Gelsin Onay dinletisine geldik." ifadelerini kullandı.

        14 MAYIS SONRASI PAYLAŞIM: ALLAH MÜSTEHAKIMIZI VERSİN
        Laçin'in bu tarihten kısa süre önce ise 14 Mayıs'ta iktidarın ezici bir zaferle sandıktan başarı ile çıkmasından sonra iktidar seçmenini hedef almıştı. Seçimin ardından Twitter üzerinden açıklama yapan Laçin, "Halklar müstehak oldukları şekilde yönetilir demişler, Allah müstehakımızı versin …" demişti.

        CÜNEYT YÜKSEL DE GÖREVDEN ALINMIŞTI
        Öte yandan milletin iradesine hakaret eden Melek Mosso'yu baş tacı eden, konserde sergilediği hareketlerle tepki çeken Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de görevden alınmıştı. Yüksel'in yerine Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar göreve getirildi.

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        Haberler Güncel Millet iradesini hedef alan Berna Laçin'i şeref konuğu yapan Paris Büyükelçisi Ali Onaner merkeze çekildi
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