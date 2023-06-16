"e-Devlet'te veri sızıntısı" iddialarına ilişkin açıklama: "Çalınmış olması mümkün değil"

Talay, e-Devlet Kapısı'nın teknolojik altyapısı ve sunduğu hizmetler çerçevesinde Türkiye'nin ortak değeri niteliğinde olduğuna değinerek, "Bu değere sahip çıkmak da hepimizin sorumluluğu. Türkiye'nin dijital yüzü olan e-Devlet Kapısı başta olmak üzere tüm dijital Türkiye projeleri bugün Almanya, Fransa, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin sunduğu e-Devlet hizmetlerinin çok ötesinde. Nitekim bu başarı, uluslararası endekslerce de teyit edilmiş durumda." ifadesini kullandı.

"TÜRKSAT BİLİŞİM OLARAK E-DEVLET KAPISI'NIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAKLA SORUMLU"

Türksat e-Devlet Kapısı Siber Güvenlik Yönetimi Direktörü Mehmet Ali Erkul, Türksat Bilişim olarak e-Devlet Kapısı'nın güvenliğinden sorumlu olduklarını vurgulayarak, yazılım geliştirme uygulamalarından güvenlik operasyonlarına kadar tüm sürecin Türksat tarafından yönetildiğini ifade etti. Erkul, güvenliği üç temel prensip üzerine dayandırdıklarını belirtti. Erkul, "Birincisi mimari. Dünyada teknoloji sürekli gelişiyor buna bağlı olarak biz de hem güvenlik hem de işletme altyapımızı sürekli yeniliyoruz. İkinci husus, yazılım geliştirme. Şu anki mevcut yazılım geliştirme sürecimiz dünyadaki iyi uygulama örneklerine, geliştirme standartları güvenlik prensiplerine uygun olarak tasarlanmış durumda. Bizim ekiplerimiz tarafından sürekli test ediliyor. Ayrıca yerli ve milli firmalara da testlerini yaptırıyoruz. Mevcut altyapımızın mimarisi, dijital dönüşüm ofisimiz tarafından oluşturulan bilgi ve iletişim güvenliği rehberine uygun olarak tasarlanmış durumda. Altyapının iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar sürekli devam ediyor."

Siber tehditlerin sürekli sürdüğünü belirten Erkul, "Bu tehditlere karşı 7/24 ekibimiz sürekli sistemi izliyor. Türksat Bilişim, sunduğu hizmetlerde bilgi güvenliği, iş sürekliliği ve hizmet yönetim standartlarına uygun olarak çalışmalarını yürütüyor." dedi.