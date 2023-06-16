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    TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın açıkladı: Ankara-Malatya arası 6 saat 54 dakikaya düşüyor

    TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Malatya ile Sivas arasında 20 Haziran itibarıyla bölgesel tren seferlerinin başlatılacağını ve bu sayede Malatya'nın Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na bağlanarak trenle seyahat süresinin yarı yarıya azalacağını açıkladı.

    takvim.com.tr
    Ankara-Malatya arası 6 saat 54 dakikaya düşüyor

    TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın, yaptığı açıklamada, seyahat sürelerini kısaltmak ve hızlı, konforlu ulaşım hizmeti sunmak için yeni adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.

    Malatya-Sivas güzergahında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yalçın, "20 Haziran'dan itibaren hizmete vermeye başlayacak bölgesel tren seferleriyle Malatya'yı Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na bağlayacağız. Bölgesel trenimiz her gün Malatya'dan saat 08.10'da hareket ederek, Sivas'a 11.49'da ulaşacak. Sivas'tan ise 16.10'da hareket ederek, Malatya'ya 19.54'te varacak." şeklinde konuştu.

    Bölgesel treni aynı zamanda Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na entegre edecekleri bilgisini vererek, "Ankara ile Malatya arasında konvansiyonel hatta çalışmaya devam eden 4 Eylül Mavi Ekspresi ile 15 saat 30 dakika süren yolculuk, hızlı trenle yarı yarıya düşecek. Bu bağlantıyla birlikte trenle ulaşım Malatya-Ankara güzergahında 7 saat 20 dakikaya, Ankara ile Malatya arasında 6 saat 54 dakikaya düşecek." dedi.

    HIZLI TREN BAĞLANTILI BÖLGESEL TRENLERDE YÜZDE 50 İNDİRİM
    TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Malatya yolcularının hızlı ve bölgesel treni birlikte kullanarak Ankara ve İstanbul yönlerine yapacakları seyahatlerde Malatya-Sivas parkuruna yüzde 50 indirim uygulayacaklarını, sadece Malatya-Sivas parkurunda seyahat edeceklerin ise tam bilet ücreti ödeyeceğini dile getirdi. Müşteri odaklı bir hizmet anlayışıyla yolcu tercihlerini dikkate aldıklarını vurgulayan Yalçın, Ankara-Malatya hattında hizmet veren 4 Eylül Mavi Ekspresi'nin başkentten perşembe ve cumartesi, Malatya'dan cuma ve pazar olmak üzere karşılıklı 4 sefer olarak işlemeye devam edeceğini kaydetti.

    Yalçın, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız Abdulkadir Uraloğlu'nun destekleriyle Türkiye'nin dört bir köşesinde vatandaşlarımızı hızlı trenle buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

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    Haberler Güncel TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın açıkladı: Ankara-Malatya arası 6 saat 54 dakikaya düşüyor
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