Son dakika: Macar belediye başkanları NGS Akkuyu'da!

"ORGANİZE ŞEKİLDE YAPABİLMELERİ ÇOK CESARET VERİCİ"

Kalocsa Belediye Başkanı Geza Filving, gazetecilere, Paks kentinde ikinci nükleer güç santralinin inşa edilmesinin planlandığını söyledi.

Bu nedenle yurt dışı inceleme gezisi tercihlerini Akkuyu NGS'den yana kullandıklarını anlatan Filving, "İnşaatı devam eden Akkuyu NGS hakkında bilgi edinme fırsatı bulduğumuz için çok minnettarız. Bu büyük projeyi görmek ve bu kadar hassas, yüksek kaliteli, yoğun bir işi organize şekilde yapabilmeleri çok cesaret verici." diye konuştu.