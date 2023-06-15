KAPTAN TUTUKLANDI

5 eski asker ile 1 eski öğretmenin, FETÖ soruşturması çerçevesinde arandığı tespit edildi. Tekne kaptanı T.Ş. ile yardımcı personeli E.C.Ç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde suçlamaları reddeden T.Ş. tutuklandı, E.C.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.