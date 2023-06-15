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    • Haberler
    • 15.06.2023 15:01
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    • 15.06.2023 15:12
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    FETÖ'cü eski garnizon komutanının kardeşi yelkenli ile Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

    İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, yelkenli bir tekneye gerçekleştirilen operasyonda yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 6 FETÖ firarisi kıskıvrak yakalandı. Teknenin kaptanı T.Ş.'nin, Terörden Arananlar Listesinde gri kategoride aranan ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan eski Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Uzay Ş.'nin kardeşi olduğu öğrenildi.

    takvim.com.tr
    FETÖ’cü komutanın kardeşi denizde paketlendi

    İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, yelkenli bir tekne içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 6 FETÖ firarisi yakalandı.

    Tekne kaptanı T.Ş., FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Terörden Arananlar Listesinde gri kategoride aranan ve hakkında kırmızı bülten kararı da bulunan eski Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Uzay Ş.'nin kardeşi çıktı.

    TEKNEYE OPERASYON YAPILDI
    Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğünce takip edilen Polonya bayraklı "Gezgin" isimli yelkenli tekneye, Seferihisar Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerce Urla açıklarında operasyon yapıldı. Teknede yakalanan 8 kişi, daha sonrada gözaltına alınarak jandarma ekiplerine teslim edildi.

    KAPTAN TUTUKLANDI
    5 eski asker ile 1 eski öğretmenin, FETÖ soruşturması çerçevesinde arandığı tespit edildi. Tekne kaptanı T.Ş. ile yardımcı personeli E.C.Ç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde suçlamaları reddeden T.Ş. tutuklandı, E.C.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        FETÖ'CÜ KOMUTANIN KARDEŞİ ÇIKTI
        Öte yandan tekne kaptanı T.Ş.'nin, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Terörden Arananlar Listesinde gri kategoride aranan ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan eski Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Uzay Ş.'nin kardeşi olduğu öğrenildi.

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        Haberler Haberler FETÖ'cü eski garnizon komutanının kardeşi yelkenli ile Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
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