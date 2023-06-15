DEVA'nın casusu Metin Gürcan'a "gizli bilgileri temin etmek" suçundan 5 yıl hapis

Yabancı misyon temsilcilerine casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanan 8'li terör koalisyonunun ortağı Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan'ın, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davasında karar açıklandı.
AVUKATLARI KATILDI
"Kamu güvenliği" gerekçesiyle kapalı görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Gürcan ve avukatları katıldı.
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Alınan bilgiye göre, önceki celse dava dosyasına sunulan esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapması için sanık ve avukatlarına söz verildi.
Sanık Gürcan, iddianamede gizli bilgi olduğu ileri sürülen içeriklerin daha önce faklı mecralarda kamuoyuyla paylaşıldığı tespitinin, Savunma Sanayii Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve MİT Başkanlığından gelen raporlardan da anlaşıldığını aktardı.
Gizlilik derecesine sahip herhangi bir bilgiyi ya da belgeyi yabancı misyon temsilcileriyle paylaşmadığını, bunun aksini ispatlayacak bir bilginin dava dosyasında olmadığını iddia eden Gürcan, emekli bir subay olarak, Türkiye'nin aleyhine bir eyleminin söz konusu olmayacağını savundu.
Soruşturma aşamasında 7 ay tutuklu kaldığını belirten Gürcan, beraatini istedi. Sanık avukatlarının beyanını da alan mahkeme heyeti, ardından kararı açıkladı.