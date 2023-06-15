DEVA'nın casusu Metin Gürcan'a "gizli bilgileri temin etmek" suçundan 5 yıl hapis

Sanık Gürcan, iddianamede gizli bilgi olduğu ileri sürülen içeriklerin daha önce faklı mecralarda kamuoyuyla paylaşıldığı tespitinin, Savunma Sanayii Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve MİT Başkanlığından gelen raporlardan da anlaşıldığını aktardı.

Gizlilik derecesine sahip herhangi bir bilgiyi ya da belgeyi yabancı misyon temsilcileriyle paylaşmadığını, bunun aksini ispatlayacak bir bilginin dava dosyasında olmadığını iddia eden Gürcan, emekli bir subay olarak, Türkiye'nin aleyhine bir eyleminin söz konusu olmayacağını savundu.

Soruşturma aşamasında 7 ay tutuklu kaldığını belirten Gürcan, beraatini istedi. Sanık avukatlarının beyanını da alan mahkeme heyeti, ardından kararı açıkladı.