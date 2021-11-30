Haberler Haber Videoları DEVA'lı Metin Gürcan Türkiye’nin iç ve dış politikalarını yabancı devletlere böyle sızdırmış! İşte ihanet görüntüleri...

DEVA'lı Metin Gürcan Türkiye’nin iç ve dış politikalarını yabancı devletlere böyle sızdırmış! İşte ihanet görüntüleri...

DEVA'lı Metin Gürcan Türkiye’nin iç ve dış politikalarını yabancı devletlere böyle sızdırmış! İşte ihanet görüntüleri...
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DEVA Partisi kurucu üyelerinden olan ve 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan tutuklanan Metin Gürcan'ın yabancı diplomatlarla AVM ve otellerde yaptığı görüşmelere dair görüntülere ulaşıldı. Devletin askeri, ekonomik ve siyasi bilgilerini aktardığı, karşılığında ise 500 dolar aldığı kaydedilen Gürcan'ın mahkeme kararıyla adım adım takip edildiği ortaya çıktı. Gürcan'ın yapılan teknik ve fiziki takipte Ankara'da bulunan bir AVM'nin otoparkında yabancı diplomatlarla görüştüğü görüşmenin ardından zarf ile aldığı parayı kendi banka hesabına yatırdığı tespit edildi. 6 aylık ücreti peşin isteyen Gürcan'ın Türkiye'nin uluslararası yaptığı görüşmeleri de yabancı diplomatlara para karşılığı bildirdiği belirlendi. AVM otoparkında yaptığı görüşme sonrası 500 euro aldığını söyleyen ancak hemen sonrasında parayı bankamatiğe yatırmaya çalışan Güncan'ın banka ile yazışmalarında zarfla aldığı paranın 3 bin 50 euro olduğu tespit edildi. Gürcan'ın zarfla aldığı parayı bankamatikten yatırmaya çalıştığı anlar da işte böyle görüntülendi. Haberin detayları...

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